Cantieri irregolari Denunciati sei titolari e multe da 20mila euro

di Valentina Reggiani

Sei titolari di aziende denunciati e due sanzionati per un importo complessivo di ventimila euro. E’ questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri del comando provinciale, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro nei cantieri edili della provincia. I sopralluoghi hanno portato anche alla sospensione dell’attività imprenditoriale per due aziende. I controlli – scattati venerdì – erano volti a garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’ambito di una delle ispezioni in un cantiere edile i militari hanno rilevato diverse violazioni al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che hanno portato la denuncia di ben 6 persone, titolari di altrettante aziende che svolgevano la propria attività nel cantiere in questione. Inoltre i carabinieri hanno accertato sanzioni amministrative e ammende nei confronti di altre 2 persone, per un importo complessivo di circa 20 mila euro.

Per le gravi violazioni accertate in materia di sicurezza dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, per una delle ditte è stata applicata la sospensione dell’attività imprenditoriale, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Nell’ambito degli stessi controlli di prevenzione e tutela degli stessi lavoratori, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, insieme ai colleghi di Pavullo hanno scoperto altre gravi irregolarità in materia di sicurezza in un cantiere in Appennino. Tra queste l’inefficienza dei mezzi antincendio e omissioni nella sorveglianza sanitaria obbligatoria per i lavoratori. Gli accertamenti hanno permesso ai militari di rilevare e contestare anche, ad una delle tre ditte operanti nel cantiere, l’impiego di lavoratori "in nero" in misura superiore al 10%. Le violazioni riscontrate hanno portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Modena di 3 persone. Nei confronti dei tre sono scattate sanzioni amministrative e ammende per un importo superiore a 13 mila Euro. Anche in questo caso, per le gravi irregolarità riscontrate, a carico di una delle ditte è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. I controlli, da parte dei militari proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutta la provincia al fine di verificare l’eventuale presenza di lavoratori in nero nei cantieri ma anche l’applicazione delle fondamentali norme di sicurezza