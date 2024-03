Cantieri irregolari. Tre imprese sospese

Controlli nei cantieri edili da parte dei carabinieri a Sassuolo, ed esiti che portano alla sospensione di tre imprese edili, alla denuncia di sei persone e ad oltre 43mila di sanzioni comminate a punire la violazione (grave) delle leggi sulla sicurezza del lavoro e sul contrasto del lavoro nero.

Un’operazione importante, quella di cui da’ conto il Comando Provinciale di Modena, che spiega come, al termine di una complessa attività ispettiva, avviata il 15 marzo scorso dai Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato Lavoro) di Modena e della Stazione Carabinieri di Sassuolo (MO), siano state denunciate, in stato di libertà, sei persone titolari delle ditte impiegate presso un cantiere edile occupato nella realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione e miglioramento della classe energetica e sismica.

I carabinieri hanno posto sotto esame anche la posizione ‘lavorativa’ degli addetti trovati sul luogo oggetto del controllo: ebbene, è emerso come un’azienda occupasse 2 lavoratori "in nero" dei 4 presenti al momento del controllo, uno dei quali è risultato non in regola con il permesso di soggiorno. All’esito dei controlli sono state quindi elevate, come detto, sanzioni amministrative ed ammende per oltre 43mila euro complessivi e i Carabinieri del NIL hanno disposto anche il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di tre ditte coinvolte negli accertamenti stanti le gravi violazioni relativamente sia alla sicurezza sul lavoro che al lavoro nero.