"Cantieri ostruiscono il passaggio per i disabili"

Cantieri, viabilità pedonale e parcheggi H: A.Di.Fa. (Associazione Disabili e Familiari) APS interviene per segnalare che "certe situazioni continuano a ripetersi" e lamenta disagi.

Tre le situazioni prese in considerazione, innanzitutto la segnaletica pedonale in corrispondenza dei cantieri tra via Aldrovandi e via Matteotti: "Inesistente! I pedoni devono camminare sulla strada, immaginiamo le difficoltà per una persona non vedente o in carrozzina con una limitata visibilità. Sono anni che si chiede la presenza di apposite segnaletiche per i pedoni e per favorire gli attraversamenti (è stato chiuso il portico in corrispondenza di un locale senza alcuna segnalazione)". E ancora, la questione parcheggi per disabili presso l’Ufficio Postale: "Tali parcheggi nell’area adiacente sono tre: due visibili solo tramite la segnaletica verticale perchè quella orizzontale è ormai scomparsa. Nel terzo (all’incrocio con via San Rocco) anche il segnale verticale è nascosto tra la fitta vegetazione e quindi invisibile. A chi spetta provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e alla cura del verde in un luogo pubblico così frequentato?". Infine, via Pola Esterna: "Una gru è collocata nel mezzo della pista ciclabilemarciapiede, senza alcuna segnaletica di preavviso né indicazione su dove attraversare la strada. Proprio non poteva stare nell’area di pertinenza della proprietà del cantiere?".