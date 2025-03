Cantieri, scontro Pd-centrodestra:: "I lavori provocano sempre disagi"

Dopo la sicurezza, i cantieri: ennesimo botta e risposta tra Pd e Fratelli d’Italia. All’origine la raccolta firme avviata da Fd’I per chiedere all’Amministrazione "una maggiore oculatezza nella programmazione dei cantieri". "La destra barricadera delle petizioni sull’ovvio – afferma Daniela Depietri, segretaria cittadina Pd – avrebbe lanciato una raccolta firme dall’allarmante titolo ‘Viabilità in tilt!’. Che si tratti della solita esagerazione è evidente, perché non risultano code di cittadini bloccati per ore in strada e costretti a dover dormire in auto o a dover essere soccorsi dai volontari della protezione civile. Inoltre, tra i cantieri in corso, ci sono sia quelli aperti da privati, che da operatori come Aimag e Anas. Quello che però la destra sembra non capire, è che se c’è qualche disagio è perché ci sono cantieri aperti e, se ci sono cantieri aperti, è perché in città è in corso una quantità di opere pubbliche davvero importante, anche grazie ai progetti che il Comune è riuscita a portare a casa con il Pnrr".

Rimarca Depietri: "Questa destra è davvero incontentabile: se non ci sono cantieri non va bene perché la città è morta; se ci sono cantieri, non va bene lo stesso, perché si creano disagi. Per fortuna i carpigiani pragmatici, sanno che è impossibile ridurre a zero i disagi di un cantiere e che una volta terminati, risolvono problemi e rendono la città migliore. Grazie dunque a Fratelli d’Italia, per aver ricordato a tutti la differenza che passa tra chi cerca di contribuire allo sviluppo di una città e chi si limita a restare al bancone a cercare ogni pretesto per lamentarsi".

Immediata la replica di Federica Carletti, presidente Fd’I Carpi e consigliere comunale: "Le opere pubbliche sono necessarie, ma devono essere organizzate con buon senso e nel rispetto di chi ogni giorno si muove per lavoro, studio e vita quotidiana. Il problema non sono i cantieri, ma la totale mancanza di pianificazione e comunicazione da parte di chi governa la città. Secondo il Pd i disagi sarebbero un’invenzione nostra: noi siamo fieri di aver dato voce ai cittadini sul tema della programmazione dei cantieri e dei conseguenti disagi, perché l’ascolto di chi la città la vive è un dovere della politica. Forse la segretaria Depietri non è mai rimasta quotidianamente bloccata nel traffico, ed evidentemente chi amministra la città non si preoccupa di informare nei doverosi tempi e modi i cittadini, perché è questo che chiedono a gran voce: una segnalazione adeguata dei cantieri che permetta agli automobilisti di scegliere percorsi alternativi oltre che un doveroso preavviso".

m.s.c.