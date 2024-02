Cantieri stradali, cambia la viabilità

L’Amministrazione comunale informa che sono in corso o stanno per cominciare, in varie zone del territorio comunale, modifiche temporanee alla viabilità per esigenze diverse di soggetti pubblici e privati (manutenzione stradale, traslochi, lavori edili, potature) che comportano occupazione di suolo pubblico da parte delle società esecutrici. In alcuni casi si tratta della prosecuzione di attività, quindi modifiche viarie, già in essere, con rinnovo o proroga di precedenti autorizzazioni. L’elenco delle vie interessare e dei singoli provvedimenti si trova sito www.comune.carpi.mo.it nella sezione dedicata ‘Modifiche temporanee della viabilità’.