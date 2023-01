Cantina di Carpi e Sorbara, Unicredit sostiene tutta la filiera

UniCredit ha siglato una convenzione per le filiere produttive con la Cantina di Carpi e Sorbara – Società agricola cooperativa, nell’ottica di affiancare le aziende del territorio, supportandole nel loro percorso di crescita. L’accordo attiva tra la Cantina e la banca una stretta sinergia finalizzata ad un’analisi della filiera nel suo complesso ed al ruolo dei suoi fornitori, con l’obiettivo di realizzare una migliore valutazione della catena produttiva, del suo assetto e dei fattori di crescita.

In base alla convenzione, con periodicità mensile, la Cantina definirà un ambito di analisi da sviluppare e, da parte sua UniCredit valuterà eventuali specifici bisogni finanziari delle singole imprese che partecipano alla filiera. Questo permetterà agli associati di avere un accesso più diretto al portafoglio prodotti della banca, in termini di consulenza e più semplice e conveniente accesso al credito.

"Con questa convenzione firmata con UniCredit – sottolinea Alessandro Mastrotto, presidente della Cantina sociale di Carpi e Sorbara – pensiamo di dare un supporto ai nostri soci in questa difficile fase di mercato, dovuta principalmente alla complicata situazione internazionale e a tutti gli eventi ad essa correlati. La concomitanza degli eventi bellici e l’aumento di costi energetici e materie prime hanno inciso negativamente sulla capacità di spesa del consumatore. A ciò si aggiungono i temi che gli agricoltori devono affrontare ogni giorno nelle proprie aziende, sia in termini di aumento dei costi di gestione dei vigneti che di problematiche fitosanitarie sempre più incidenti.

Riteniamo quindi che una partnership di questo genere costituisca un sostegno importante al settore vitivinicolo".

"Questa convenzione – prosegue Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord di UniCredit – mira a confermare la grande attenzione che il nostro Gruppo riserva alle filiere, leve primarie per dare slancio all’economia dei nostri territori e di conseguenza al sistema Paese. Un segnale forte di vicinanza concreta per affrontare insieme le sfide di un mercato sempre più diversificato. UniCredit, infatti, è in grado di proporre soluzioni mirate, capaci di accompagnare le realtà produttive del comparto vitivinicolo in un’ottica di sviluppo concreto e sostenibile. E’ così che garantiamo un supporto tangibile ad un’eccellenza del Made in Italy e continuiamo a favorire gli investimenti produttivi sul settore".

m.s.c.