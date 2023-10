Cantine svaligiate in pieno centro. Nel mirino anche le scorte di vino. Per l’Higashi danno da 4mila euro

Non c’è pace in centro storico dove bande di ladri continuano a ripulire scantinati e cantine, spesso riuscendo a portarsi via cospicui bottini ma, soprattutto, ingenerando un senso di insicurezza e frustrazione nei residenti.

E’ il caso del colpo messo a segno mercoledì notte in uno dei tanti palazzi antichi del cuore della città.

Questa volta i ladri hanno puntato ad un edificio di via Nazario Sauro, a pochi metri dell’incrocio con via Emilia.

Quattro i locali svuotati, tra cui il magazzino del ristorante Higashi: qui sono sparite bottiglie di vino per il valore di circa 4mila euro. "Ci siamo accorti del furto il giorno seguente e abbiamo subito chiamato la polizia – spiega Zhangle Lu (nella foto) che, insieme alla madre Jie, gestisce il ristorante di cucina asiatica che si affaccia su Piazzetta Largo Muratori –, qualcuno ha ripreso l’azione del ladro e ora il video è nelle mani degli agenti. E’ un uomo che abbiamo già visto bazzicare in zona – prosegue il giovane – non sappiamo la nazionalità, probabilmente è dell’est Europa".

Altri tre condomini hanno subito la stessa sorte; anche in questo caso cantine aperte e ripulite di oggetti di diverso genere compresi elettrodomestici lasciando soltanto un senso di rabbia e impotenza.

Ora sull’accaduto indaga la polizia. Giovedì la scientifica è rimasta a lungo all’interno del palazzo; ha rilevato le impronte sulle serrature divelte e ha anche raccolto campioni di alcune gocce di sangue lasciate dal ladro, che forse si è ferito durante il colpo.

E’ il primo furto in questo palazzo, ma non il primo in zona. Poche settimane fa, infatti, malviventi avevano fatto irruzione in un condominio di via San Michele, laterale di via Taglio, sfondando il portone di ingresso e svegliando i residenti. In quell’occasione i ladri erano riusciti a portare via un computer e altro materiale elettronico, ma non le biciclette perché il trambusto di prima mattina – erano circa le 7 – aveva fatto uscire in strada molti residenti della via, particolarmente frequentata.

In poco tempo sono arrivate sul posto le volanti della polizia. Emanuela Zanasi