Canto lirico, concorso internazionale: 185 candidati ricordando Ghiaurov

Proprio due sere fa abbiamo assistito con emozione in diretta tv alla prima della Scala, con il ’Don Carlo’.

E fra i più grandi interpreti del capolavoro di Verdi, immenso Filippo II, c’è l’indimenticabile Nicolaj Ghiaurov, il basso di origini bulgare che scelse Modena come sua città d’adozione, trascorrendovi tanti anni accanto a Mirella Freni. Ed è intitolato proprio a lui il concorso internazionale di canto lirico, organizzato dall’associazione Actea, che si concluderà domani pomeriggio alle 18 al teatro San Carlo (ingresso libero, prenotazione al 3392087236). Il premio è arrivato alla quinta edizione "e quest’anno ha visto un numero record di partecipanti, 185 cantanti iscritti da tutto il mondo", sottolinea il tenore Gianni Coletta, direttore artistico. Attraverso due eliminatorie condotte da una commissione di esperti, vengono selezionati i 15 artisti più promettenti, invitati a esibirsi alla serata conclusiva.

Della giuria, che è presieduta dal celebre tenore Chris Merritt, fanno parte artisti di fama internazionale come il soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, il pianista Vincenzo Scalera, il maestro Fulvio Macciardi, sovrintendente del teatro Comunale di Bologna, il tenore Anatoli Goussev, consulente artistico del teatro Astana Opera, manager di note agenzie, fra cui Virginio Fedeli, Christian Starinieri e Jordi Pujal, esperti di musica come Micaela Magiera, figlia del maestro Leone e di Mirella Freni, ed Eddy Lovaglio, presidente di Actea.

I finalisti si esibiranno in un’aria del proprio repertorio: per i vincitori, premi e borse di studio che si auspica possano accompagnarli in una brillante carriera.

Saranno in palio anche riconoscimenti speciali, fra cui il premio Mirella Freni al miglior under 30 e il premio Nicolaj Ghiaurov al miglior basso, oltre a ruoli lirici nelle produzioni di Parma OperArt. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Modena, di Modena City of Media Arts, della Regione e dell’Ambasciata di Bulgaria, con il sostegno di Highland Park Sister Cities Foundation (Stati Uniti).

Stefano Marchetti