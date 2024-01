Caos bus, i consumatori:: "Stato di emergenza non ammissibile"

Di fronte "alla catena di disservizi e la soppressione di corse da parte di seta", Adiconsum, Federconsumatori, Lega Consumatori e Udicon hanno richiesto un "incontro urgente per conoscere la portata del fenomeno e le azioni concrete che l’azienda avrebbe adottato per uscire dallo stato di emergenza, non ammissibile per un servizio di trasporto pubblico essenziale". Ma, dicono ancora le associazioni, Seta "non ha convocato alcun incontro, perdendo un’altra occasione di confronto con le rappresentanze dell’utenza per recuperare parte di un ritardo ormai cronico".

"A Modena la stessa Seta ha annunciato la riduzione del servizio sulle principali linee urbane. Una situazione inaccettabile per un’impresa di trasporto pubblico che deve necessariamente disporre di una consistenza di autisti adeguata al rispetto del contratto di servizio e le corse previste dal programma di esercizio. La debacle di questi giorni di Seta rischia di diventare la pietra tombale del rilancio di un trasporto pubblico sempre più inaffidabile. Un’emergenza di difficile comprensione per gli utenti ora privati dei servizi e che dimostra anche l’insufficiente ruolo di controllo delle rispettive Agenzie della Mobilità a cui evidentemente è sfuggita la gravità e le conseguenze della carenza d’organico di autisti della società di trasporto e le relative conseguenze sulla regolarità del servizio. Una contraddizione di cui enti locali e regionali e società partecipate presenti nei diversi consigli di amministrazione di Seta dovranno chiedere conto e pretendere soluzioni adeguate".

Sul caso Seta intervengono anche i Giovani Dem. "In questi mesi – dicono – troppe sono state le corse di Seta cancellate a causa della carenza di autisti, accentuatasi con l’anno nuovo durante il picco influenzale, generando forti disagi all’utenza, in particolare per studenti e lavoratori. Non possiamo più tollerare questa situazione, a maggior ragione se si pensa che la rete del trasporto pubblico locale debba essere potenziata per sostituirsi sempre più al mezzo privato, così da limitare le emissioni di Co2 e possa al contempo rafforzare le connessioni tra tutti i territori della nostra provincia".