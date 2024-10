Caos bus, la protesta degli autisti: "Situazione tragica: si intervenga"

Si sono ritrovati ieri mattina, puntuali, alla stazione delle corriere. E da lì insieme, tra bandiere sventolate al cielo e ombrelli per ripararsi dalla pioggia, hanno marciato fino a raggiungere la meta finale, piazza Grande.

Così i lavoratori di Seta sono scesi in piazza in occasione dello sciopero proclamato da Orsa Trasporti e Usb Lavoro Privato per "rivendicare i diritti e denunciare una situazione che non può più essere tollerata".

"L’ottima adesione allo sciopero e al presidio ha rappresentato un ulteriore segnale della nostra forte rappresentanza all’interno dell’azienda. Chiediamo all’azienda di prendere atto di questo chiaro messaggio e di convocarci al prossimo incontro previsto per il 10 ottobre, insieme agli altri sindacati – fanno sapere da Orsa trasporti –. Inoltre, rivolgiamo un appello alle organizzazioni sindacali firmatarie in azienda, affinché possano finalmente rompere gli indugi e indire le votazioni per le Rappresentanze Sindacali Unitari (RSU). Questa richiesta viene da tempo avanzata dalla maggioranza dei lavoratori, ormai da quattro anni. È fondamentale arrivare a una delegazione sindacale democraticamente eletta che possa affrontare i tanti problemi presenti in Seta".

Non solo. "I temi da trattare sono urgenti: la carenza di personale, dovuta ad un contratto integrativo obsoleto e scadente sta causando notevoli difficoltà, non solo per i lavoratori, ma anche per la qualità del servizio offerto alla cittadinanza. È essenziale che vi sia una rappresentanza legittimata dai lavoratori per cercare soluzioni adeguate a queste problematiche.

Invitiamo tutti i lavoratori a rimanere uniti in questa lotta per il riconoscimento dei propri diritti e per il miglioramento delle condizioni lavorative all’interno dell’azienda. La nostra determinazione sarà incrollabile fino a quando non avremo raggiunto gli obiettivi essenziali per il benessere dei nostri colleghi e della comunità che serviamo".

"Una mobilitazione necessaria e inevitabile – commenta Luigi Sorrentino (Orsa) – portata avanti con la forte convinzione che gli autisti e i cittadini meritino risposte e uno scenario migliore.

Ieri lo sciopero ha visto un’adesione dell’80% e anche autisti non iscritti al nostro sindacato hanno voluto unirsi al nostro grido d’allarme. Questo gesto ha una grande importanza".

Non solo. "Come Orsa ribadiamo quindi l’importanza di un incontro urgente con l’azienda – continua – perchè la situazione è tragica e non può andare avanti così ancora per molto. Ieri mattina inoltre, una volta arrivati in piazza Grande, abbiamo incontrato la vicesindaca Maletti e abbiamo potuto parlare con lei delle criticità che sta vivendo il trasporto pubblico".

Giorgia De Cupertinis