Caos cantieri, i negozianti: "Avvisati tardi"

Cantiere programmato ma esercente "mai avvisato...". L’intervento di sistemazione delle lastre stradali in via Felice Cavallotti a Sassuolo, iniziato lunedì 3 luglio e che dovrebbe concludersi il 4 agosto, sta provocando disagi nel centro storico. "Noi esercenti, non siamo stati avvisati per questi lavori" commenta Sara Frigieri dell’omonimo negozio di frutta e verdura. L’ordinanza relativa alla modifica della viabilità stradale lungo la strada è stata emessa il 29 giugno, in quanto il giorno prima il Comune ha ricevuto la comunicazione di inizio lavori da parte dell’azienda addetta al cantiere, mentre il 5 aprile Sgp autorizzava la richiesta di intervento pervenuta da un privato. In via Cavallotti, però, da quanto riferiscono i residenti, nessuno ha saputo nulla fino al 3 luglio. "I problemi ci sono – continua Frigieri –, martedì scorso per esempio all’intersezione tra via Pia e piazza Garibaldi i vigili non hanno lasciato passare il furgoncino che ci rifornisce di alcuni prodotti; la merce ci è stata consegnata il giorno dopo, questo per chi lavora è un disagio". La bottega ’La Cucina Incantata’ ha registrato un lieve calo delle affluenze: "Sono due mesi che siamo penalizzati dal cantiere del condominio che ci impedisce di disporre i tavoli e le sedute fuori, e da due settimane da questo nuovo intervento di sistemazione – riferiscono – È vero, la via aveva bisogno di una ristrutturazione, però i disagi ci sono; per di più la notizia del nuovo cantiere è arrivata dall’oggi al domani".

Elisa e Daniele della bottega ’Buongustaio’ sono invece soddisfatti: "Gli operai proseguono velocemente e con questo caldo non era così scontato. L’ultima manutenzione, se non ricordiamo male, risale al 2015; i lavori alle lastre stradali erano necessari e siamo sicuri che la via assumerà un aspetto più curato". Per i residenti la segnaletica relativa alla modifica della viabilità non è chiara: "Metà delle auto – riferisce un passante – che percorrono via Cavallotti, poi effettua un’inversione a ‘U’, uscendo così contromano".

Questa segnaletica, che risulterebbe fuorviante, crea disagi anche in via Fenuzzi, dov’è presente un altro cantiere, con una conseguente viabilità modificata. "E’ un via vai continuo di macchine – spiegano i fratelli delle onoranze funebri Sassi – perchè le persone non capiscono dove devono andare. Qualcuno arriva in via Fenuzzi da via Caula per poi fare retromarcia, qualcun altro invece prosegue contromano".

Oltre al problema della segnaletica, il forno Ferroni in via Fenuzzi lamenta la contemporaneità dei due interventi: "In questo modo si creano gli imbottigliamenti e non sappiamo per quanto tempo ancora dovremo convivere con i disagi dati dai cantieri".

Tuttavia, ad oggi i lavori in via Cavallotti non hanno ostacolato lo svolgersi della manifestazione dei ’Giovedì Sotto Le Stelle’, poiché il cantiere era localizzato nella zona più vicina a piazza Fabbrica Rubbiani ma proseguendo fino a piazza Martiri i residenti si chiedono che cosa ne sarà dell’evento in questa via.

Ylenia Rocco