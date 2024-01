"Caos clandestini, bisogna andare più a fondo"

L’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale che, sabato notte, ha scoperto in un’abitazione di Cavezzo 33 persone, tra le quali anche un quindicenne, quasi tutte di nazionalità indiana e pakistana risultati senza documenti di riconoscimento, ha suscitato diverse polemiche. "Apprendiamo della brillante operazione condotta dai Carabinieri di Modena che ha portato a scoprire ben 33 clandestini in un appartamento a Cavezzo – dichiara Stefano Venturini, Capogruppo Crescere Cavezzo e Consigliere Provinciale -.

Il nostro più vivo ringraziamento va ai militari dell’Arma per aver condotto l’operazione e restituito legalità al paese. Il fatto resta gravissimo ed apre pesanti interrogativi. A Cavezzo vi era un centro di smistamento di clandestini? Com’è stato possibile che si potesse verificare tutto ciò senza che l’amministrazione comunale ne venisse a conoscenza visto il sistema di videosorveglianza presente sul territorio? Da troppo tempo i cittadini lamentano situazioni di spaccio e degrado, vedi la zona del cimitero, aspettando provvedimenti che non sono mai arrivati e che, in tal modo, avallano una situazione che determina terreno fertile per attività illegali ben peggiori".

a.g.