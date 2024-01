"Caos Gigetto, corse saltate e disagi infiniti"

All’ultimo minuto la società Tper cancella due corse, così ‘Gigetto’ lascia a piedi e al freddo studenti e lavoratori. Non una, bensì due le corse soppresse dal tabellone del convoglio che collega il comune di Sassuolo a quello di Modena nella giornata di giovedì: il viaggio delle 7:10 da Sassuolo e quello delle 16:19 da Modena. A segnalarlo è Marina Stefani, pendolare e abbonata al servizio della società di trasporti regionale, che quotidianamente utilizza i mezzi pubblici per recarsi a lavoro: "Non è la prima volta che si presentano disservizi di questo tipo – premette –. Arrivare alla fermata e scoprire che il proprio treno è stato cancellato non è piacevole; se poi nella stessa giornata ne vengono annullati due, ancora meno". E soprattutto se la corsa successiva passa dopo quaranta minuti. "Abbiamo dovuto attendere in stazione il treno regionale delle 7:50, che arriva a Modena alle 8:30…".

"In quella fascia oraria ci sono tanti studenti e diversi lavoratori – continua –. Il problema è che le corse non sono state nemmeno sostituite dalle corriere, quindi abbiamo solo dovuto aspettare al freddo della pensilina". Il viaggio delle 16:19, invece, "ho scoperto fosse stato cancellato quando sono arrivata alla fermata del Policlinico: per fortuna una mia amica aveva posto in macchina e sono tornata a Sassuolo con lei". Ma per la pendolare l’organizzazione andrebbe rivista: "Abbiamo chiesto al capotreno del convoglio successivo a quello soppresso la motivazione e sembra si trattasse di un guasto. Ma bisognerebbe quanto meno prevedere una sostituzione del viaggio o eventualmente comunicare ai pendolari, e agli abbonati, la cancellazione delle diverse corse, così che si sappia per tempo e ci si possa organizzare diversamente, riducendo magari i disagi. Poi non è la prima volta, già martedì per esempio è stata cancellata la corsa delle ore 16:19 da Modena". La società Trenitalia Tper dal canto suo si scusa per i disagi relativi alla cancellazione delle tratte, che conferma essere stati causati da "problemi tecnici ai convogli previsti per quelle corse". "Sono già in corso approfondimenti da parte dei tecnici incaricati della manutenzione – assicura Tper –. Va detto che l’impiego di treni nuovi sulla linea Modena - Sassuolo sta consentendo un graduale ma sensibile miglioramento del servizio". Non solo. "Da un paio di giorni i treni possono percorrere a piena velocità il tratto compreso fra Sassuolo Terminal e Formigine, oggetto di potenziamento da parte del gestore dell’infrastruttura. Questo sta già avendo effetti positivi sulla puntualità e regolarità delle corse".

Ylenia Rocco