Caos sulla Modena Sassuolo: incidente paralizza la viabilità, ferito anche il capo dei vigili

Modena, 18 settembre 2025 – Paura e disagi martedì notte sulla Modena Sassuolo, in direzione Sassuolo a seguito di un maxi incidente che ha paralizzato la circolazione. Non solo: nel rocambolesco schianto ma, fortunatamente, senza riportare lesioni gravi è rimasto suo malgrado coinvolto anche il comandante dell polizia locale Alberto Sola che è rimasto lievemente ferito. Sola si era infatti da poco immesso in tangenziale e stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro quando è stato ‘colpito’ da un’altra auto. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione.

L’incidente è accaduto poco prima di mezzanotte, intorno alle 23.40 sulla Modena-Sassuolo appunto, tra l’uscita 17 e l’uscita 18. In base a quanto ricostruito nei momenti successivi allo schianto anche grazie alla testimonianza dei presenti, mentre tutti diversi automobilisti percorrevano il rettilineo verso Sassuolo è sopraggiunta una Golf che avrebbe ‘scartato’ ad alta velocità le altre vetture che la precedevano. Un attimo dopo, però, forse a causa di una perdita di controllo della vettura il giovane conducente avrebbe iniziato ad urtare ‘lateralmente’ alcuni mezzi per poi schiantarsi infine contro quella del comandante Sola.

La vettura del comandante è stata ‘lanciata’ a metri di distanza rispetto al punto dell’urto. Dopo essersi cappottata sull’asfalto più volte, invece, la Golf ha terminato la propria corsa in mezzo alla carreggiata. Subito è scattato l’allarme; le chiamate degli automobilisti hanno iniziato ad arrivare alle centrali operative e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno estratto i due occupanti della Golf, imprigionati nell’abitacolo rimasta rovesciata in mezzo alla strada, appunto. I feriti sono stati poi affidati alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza. Per i rilievi di legge sono accorsi anche i colleghi del comandante Sola, ma gli accertamenti rispetto alla dinamica dello schianto sono stati poi affidati ai carabinieri, intervenuti poco dopo sul posto. Anche altri conducenti di auto coinvolte nel rocambolesco incidente hanno riportato contusioni ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Golf che, una volta estratto dalle lamiere, è stato trasportato in codice di media gravità all’ospedale di Baggiovara. Il giovane, 28 anni, è ricoverato in medicina d’urgenza con una prognosi di 40 giorni a causa dei diversi traumi riportati nello schianto. Sono ora in corso accertamenti, da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente che avrebbe potuto avere – vista la modalità con cui è avvenuto – conseguenze ben più gravi. La strada in quel tratto è rimasta a lungo chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di intervenire celermente e di operare in sicurezza.

Una volta rimossa l’auto al centro della carreggiata e terminati i rilievi di legge, la circolazione, in nottata, è stata poi ripristinata. Tutti i feriti sono stati comunque valutati dai sanitari intervenuti sul posto e sottoposti ad accertamenti di rito. Il comandante Sola ha riportato alcune contusioni ma, fortunatamente, nessuna lesione grave.