Caos parcheggi in zona Musicisti "I mezzi invadono i marciapiedi, per i disabili è impossibile passare"

di Giorgia De Cupertinis

"Numerosi mezzi parcheggiati male, fino ad impedire il passaggio e permettere anche a chi usa la sedia a rotelle di scendere e uscire di casa, impediscono a tanta, troppa gente di usufruire normalmente del marciapiede". È la segnalazione di un cittadino, Nicola Gnoli, che punta i riflettori su una problematica ormai condivisa all’unanimità dai residenti in zona Musicisti. Problematica "più volte segnalata, ma per cui ancora non sono state trovate soluzioni" attacca Antonio Visone, mentre indica via Puccini, strada su cui si affaccia il suo negozio e le vie adiacenti. In zona, infatti, i marciapiedi "sono ben più stretti rispetto a quelli presenti nelle altre aree e come se non bastasse, i veicoli che si parcheggiano qui invadono lo spazio dei pedoni, restringendolo ulteriormente – continua Visone –. Quando mi capita di assistere alla scena, non esito a farlo presente all’automobilista di turno, che senza pensarci lascia la vettura quasi fin dentro i locali, intralciando completamente il passaggio. Dall’altra parte però, credo sia necessario un intervento per sistemare i marciapiedi, dove alcuni tratti sono ormai deteriorati, e ovviamente allargarli. Solo così si può realmente trovare una soluzione".

A pagare lo scotto maggiore, infatti, "sono le persone disabili, che si muovono in sedia a rotelle – prosegue -: una situazione del genere rappresenta un vero e proprio ostacolo per loro. Allo stesso tempo penso anche ai genitori con un passeggino, o anche a comuni cittadini ormai costretti a fare lo slalom tra le auto". Lo scenario si complica ulteriormente quando a sostare sono camion, furgoni o auto di grandi dimensioni. "Basta guardarsi intorno per capire che qualcosa non va: inoltre bisogna tenere a mente che questa è una delle poche zone in cui si può ancora sostare gratuitamente vicino al centro – afferma Antonio Silvestrini –. I parcheggi si riempiono velocemente e in questi casi, con marciapiedi così stretti, diventa difficile riuscire a trovare uno spazio in cui camminare tranquillamente senza dover invece percorrere la carreggiata. È difficile: servono interventi per riordinare la situazione". A segnalare le criticità è anche Cristina Stefani: "Alcune vie potrebbero essere trasformate in sensi unici – consiglia – o, a ogni modo, trovare una soluzione per permettere di allargare i marciapiedi. Ma soprattutto interventi per renderli più sicuri: vedo spesso persone anziane che qui si inciampano per colpa dei dislivelli".

Interventi che sono richiesti a gran voce, come segnala Carmelo Longo: occhi attenti sulla strada, il cittadino spiega di aver già fatto "diverse segnalazioni sul tema: spesso parcheggiano anche sulle strisce pedonali. In più, in questa zona i marciapiedi sono tutt’altro che larghi e sta anche al buon senso degli automobilisti cercare di non spingersi troppo in là con la propria macchina, così da non intralciare completamente il passaggio. La situazione è quella che è e rappresenta un ostacolo per i disabili ma anche per chi si ritrova a dover camminare tra le auto e il muro. O riusciamo a cambiare mentalità oppure la situazione continuerà a degenerare".