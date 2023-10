Caos porta a porta . Differenziata al 77%: "Ma restato le criticità, troppi rifiuti in strada"

Dopo l’avvio del porta a porta cresce la percentuale della raccolta differenziata che a fine settembre ha raggiunto il 77% (va raggiunto il 79% entro il 2027). Ma le croiticità nella raccolta sono tutt’altro che superate, anzi. La città continua ad essere piena di sacchi abbandonati sia vicino al cassonetti (esempio eclatante via Mascagni angolo via Puccini, discarica a cielo aperto) o nelle aiuole o sui marciapiedi. Purtroppo gli ’spazzini di quartiere’ , che dovrebbero intervenire tempestivamente, non sono entrati a regime, per usare un eufemismo. "Al posto di raccontare di quanto la raccolta differenziata abbia prodotto risultati, Hera intervenga a rimuovere i sacchi in giro per la città – commenta così Luca Negrini di Fratelli d’Italia – Continuiamo ad assistere ad una narrazione mistificata che vede Hera raccontare quanto sia importante il ‘risultato’ ottenuto che vede l’indifferenziata raggiungere il 77%, tenendo sempre ben nascosto il dato dei costi aggiuntivi e quello dei disservizi, delle richieste di intervento e dei malfunzionamenti dei cassonetti. Ci piacerebbe che Hera spiegasse come intende risolvere il problema, ancora presente, nonostante tutti questi mesi, dei ritiri tardivi. I sacchi immortalati nelle foto, che arrivano da viale Caduti in Guerra, sono fermi lì da giorni e nessuno procede con il ritiro. Tutto questo a ridosso dell’ingresso di una scuola che ospita all’interno anche un asilo nido. Invitiamo Hera e il Comune a fare meno comunicati propagandistici e più interventi come chiedono quotidianamente centinaia di modenesi".

Intanto, grazie all’attività di ascolto e su richiesta dell’amministrazione comunale, inoltre, "sono in programma – annuncia Hera – una serie di migliorie per perfezionare il nuovo sistema di raccolta rifiuti. Ad esempio, sono in corso di installazione le prime sei casette Eco Smarty, cioè batterie di contenitori apribili con carta Smeraldo in cui sarà possibile conferire piccole quantità sfuse di carta e plastica: non si tratta di un servizio sostitutivo, ma integrativo, dedicato ad esigenze straordinarie dell’utenza non compatibili con la raccolta domiciliare. Alimentate a pannelli solari, sono già visibili in via IX Gennaio 1950, in via Monviso e in strada Vaciglio ed entreranno in funzione nelle prossime settimane".

Hera informa che è raddoppiata anche la raccolta dell’organico, che fa registrare +97% rispetto a settembre 2022 e si è dimezzata la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (-50% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, equivalente a 2mila tonnellate in meno). Anche il monte rifiuti (quindi i rifiuti totali raccolti) è diminuito, a settembre, del 13%, segno che il nuovo sistema disincentiva il fenomeno della migrazione dei rifiuti provenienti da altri comuni verso la nostra città.

È tuttora in corso e – secondo Hera – "sta dando ottimi risultati" l’attività di sensibilizzazione nei quartieri attraverso i tutor: nelle prime tre settimane sono state ‘battute’ dalle squadre oltre 50 strade - in cui insistono circa 5.600 utenze e 15mila cittadini - con l’obiettivo di affiancare gli utenti nella riorganizzazione dei servizi.

Chiude martedì 31 ottobre la Casa Smeraldo in via Canaletto Sud, presso la Galleria Aldi. Kit e sacchetti per la raccolta differenziata restano disponibili in via Razzaboni 80 e al Mercato Albinelli.