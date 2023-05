Caos porta a porta La sfida del quartiere 2 "Zone di raccolta e bidoni carrellati"

di Gianpaolo Annese

"Abbiamo individuato punti di raccolta nelle immediate vicinanze dei palazzi che hanno aree pubbliche ristrette adiacenti agli ingressi e abbiamo previsto anche la possibilità di dotare i condomini, che hanno spazi interni e che ne fanno richiesta, di bidoni carrellati per la carta e la plastica". E giunse così la madre di tutte le battaglie, l’applicazione a partire dal 5 giugno del nuovo si sistema di raccolta rifiuti nel quartiere 2, il più popoloso di Modena, condomini a più di tre piani, marciapiedi stretti (si veda per esempio via Puccini, via Bellini, alcuni tratti di via Bonacini) palazzoni, tanti negozi di vicinato. Se fino ad oggi la prova nelle altre circoscrizioni è stata ardua, nella zona musicistiModena estCrocetta si annuncia improba. L’assessora all’ambiente Alessandra Filippi è consapevole della sfida e annuncia una serie di accorgimenti per il quartiere.

Assessora, la prima assemblea con i residenti è il 15 maggio alle 20.45 alla polisportiva Modena est.

"Sì, specifico che nella zona è previsto il sistema misto di raccolta differenziata. Questo significa che i residenti, come accade già ora, continueranno a introdurre nei cassonetti stradali i rifiuti indifferenziati, l’organico, le potature e il vetro. La nuova modalità di raccolta, di fatto, riguarderà solo la carta e la plastica, che dovranno essere esposte nei giorni definiti dal calendario che sarà consegnato ai cittadini. L’indifferenziato, appunto, continuerà a essere conferito nei contenitori stradali con l’unica novità che questi saranno chiusi e che servirà la carta Smeraldo per aprirli".

Il Quartiere 2 è forse il più complicato di Modena.

"Siamo consapevoli della particolarità di questo quartiere, popoloso e con molti edifici, e per questo, forti dell’esperienza già fatta nelle zone dove la raccolta è già avviata, stiamo predisponendo azioni specifiche".

Per esempio?

"Sono già in corso incontri con gli amministratori di condominio per evidenziare i possibili problemi (come strade strette o poco spazio per depositare i sacchetti di carta e plastica nei giorni di raccolta) e risolverli. In alcuni casi, sono già state individuate zone di raccolta nelle vicinanze di palazzi che hanno poco spazio in area pubblica, ma anche in zone private ma accessibili. Visto che per certe caratteristiche il Quartiere 2 è affine al centro storico, abbiamo previsto la possibilità di dotare i condomini che hanno spazi interni e che ne fanno richiesta di bidoni carrellati per la carta e la plastica. A questo proposito, invito tutti gli amministratori di condominio che non siano stati contattati da Hera a mettersi in contatto con i loro tecnici".

Se in corso d’opera si dovessero verificare problemi come avete pensato di intervenire?

"Oltre alle assemblee e ai tutoraggi casa per casa, sono previste azioni informative ai cittadini in modalità più ’diffusa’: sono già programmati numerosi incontri informali con i residenti attraverso banchetti di Hera che saranno collocati, per esempio, vicino a farmacie, polisportive e centri commerciali. Così come sta avvenendo per i quartieri già trasformati, inoltre, le Guardie ecologiche volontarie e gli accertatori svolgeranno il ruolo di presidio informativo, aiutando i cittadini a capire come differenziare i materiali".

È vero che Modena ha la più alta quota di rifiuti pro capite in Italia? È possibile ridurla con il nuovo sistema di raccolta?

"Questa modalità di raccolta differenziata fa diminuire la produzione di rifiuti. È un meccanismo ormai testato da tempo: quando si applicano modelli più stringenti per differenziare, cominci a renderti conto di quanti rifiuti produci (l’esempio più facile, perché voluminoso, è quello della plastica) e di conseguenza a fare attenzione agli imballaggi di quello che compri o a verificare se ci sono soluzioni alternative (per esempio una caraffa per l’acqua del rubinetto invece delle bottiglie). Se aumenta la sensibilità dei consumatori, aumenta anche quella delle aziende produttrici vedi, per esempio, la diffusione dei cosmetici solidi, che non richiedono flaconi o barattoli, e degli imballaggi in carta o in plastica compostabile che sostituiscono la plastica tradizionale".

Fratelli d’Italia segnala diversi casi di degrado in città.

"L’introduzione di una modalità nuova richiede naturalmente aggiustamenti in corsa: il monitoraggio è costante e con le assemblee, i banchetti informativi e, soprattutto, grazie alle segnalazioni dei cittadini, sollecitiamo Hera a intervenire dove è necessario per individuare le soluzioni ai problemi che si presentano. A questo proposito, invito tutti a utilizzare i numeri dedicati alle segnalazioni che sono pubblicati anche nell’inserto dedicato alla raccolta differenziata, con tutte le istruzioni, contenuto nel numero di maggio del periodico del Comune in consegna in questi giorni in tutte le case".

Chiede le sue dimissioni.

"La battaglia politica è legittima e sceglie i temi più facili da attaccare, è normale. A noi preme portare a compimento nella maniera più efficiente possibile il servizio, intervenire dove occorre e diffondere quanta più informazione possibile. La fiducia nella capacità dei nostri concittadini di agire correttamente è massima. Ne abbiamo la riprova nelle zone già trasformate e stabilizzate: i risultati, in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati di aumento della quantità di rifiuto differenziato e di qualità, sono straordinari. E colgo l’occasione per ringraziarli".