Caos porta a porta, si corre ai ripari Raccolta notturna e più passaggi

di Gianpaolo Annese

Segnalate da strisce diagonali gialle, sono le 14 nuove aree sperimentali per la raccolta dei sacchi della carta e della plastica realizzate in zona Musicisti e già utilizzabili a servizio dei palazzi privi di spazi adeguati di esposizione. Mentre sul fronte delle misure allo studio, c’è l’ipotesi di aumento della frequenza della raccolta dei sacchi esposti (non solo una volta alla settimana), l’anticipo del recupero a partire dalle 4 del mattino nelle zone dove c’è più bisogno, un’ordinanza che preveda l’obbligo di esposizione dei sacchi gialli e blu dalle 20 alle 24 per evitare un’ostruzione prolungata dei marciapiedi e problemi igienici, diffusione di topi e insetti in primis.

Serrato confronto in corso in questi giorni tra Hera e Comune per provare a riprendere il controllo della situazione dopo l’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.

Nello specifico, le nuove aree di esposizione dei sacchi gialli e blu sono state realizzate "per facilitare una gestione ordinata della raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti conciliandola con la piena fruibilità degli spazi pubblici". I cittadini hanno già a disposizione due aree di raccolta in via Puccini, una in via Crespellani, quattro in via Rossini, due in via Mascagni, una in via Pelusia e quattro in via San Giovanni Bosco. "Come indicato nei cartelli, i sacchi di carta e plastica devono essere esposti secondo le regole della raccolta domiciliare e, quindi, la sera precedente il giorno del ritiro da parte degli operatori di Hera, tra le 20 e le 24".

In effetti è proprio sulle modalità di conferimento che a pochi giorni dall’avvio reale della raccolta (senza cioè cassonetti di plastica e di carta in strada) nel quartiere emergono alcuni equivoci su cui sarebbe opportuno intervenire. Intanto diverse famiglie confondono il giorno della raccolta (il martedì per la carta, il mercoledì per la plastica) con il giorno del deposito, che va fatto invece la sera prima del conferimento. Su questo urge un supplemento di campagna informativa perché ieri mattina sono comparsi sacchi gialli (e anche blu) dopo il momento del passaggio dei furgoncini.

Altra criticità è la difficoltà di utilizzo da parte di diversi residenti del cassonetto della indifferenziata con (ma anche senza) la carta Smeraldo. Si notano sacchetti lasciati in sospeso nello sportellino meccanico perché non si procede a premere il pedale per la chiusura che permette al cassonetto di ‘ingoiare’ il contenuto (Hera si starebbe apprestando a una piccola campagna ad hoc per informare meglio su come funziona). L’altra anomalia è che dilaga l’invasione di sacchi piuttosto grandi che non potendo essere ‘mangiati’ dai cassonetti della indifferenziata per via dell’oblò troppo piccolo (e d’altronde sono stati fatti così proprio per incentivare alla riduzione di indifferenziata) vengono lasciati davanti ai bidoni o gettati nei contenitori del vetro e degli sfalci.

Ulteriore aspetto più legato all’esposizione dei sacchi riguarda la circostanza che nel quartiere Musicisti la raccolta una volta a settimana sembra davvero insufficiente. Si contano numerose famiglie in abitazioni spesso di piccole dimensioni dove convivono più familiari: in una settimana si possono arrivare a riempire 2-3 buste di plastica per esempio, molto ingombranti, che non si sa dove depositare nel frattempo: se si decide di proseguire con la raccolta solo una volta a settimana o si sensibilizzano gli amministratori di condominio a ricavare nei cortili degli angoli ad hoc per un deposito provvisorio in attesa dello spostamento all’esterno oppure il rischio è che le famiglie si liberino dei fardelli un po’ dove capita.

Intanto, come si accennava all’inizio, sul notturno si pensa di anticipare i ritiri alle 4 nelle zone dove di volta in volta ci sarà più necessità, anche se occorrerà fare i conti con alcune resistenze sindacali. Mentre è in cantiere un’ordinanza che renda obbligatorio il conferimento dei sacchi solo nella fascia dalle 20 alle 24 della sera prima del giorno stabilito per la raccolta.