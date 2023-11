Caos porta a porta, si moltiplicano gli abbandoni

Le foto che ci arrivano numerosissime in redazione testinomiano che il piano rifiuti non sta affatto funzionando. E purtroppo non c’entra nulla la raccolta notturna o diurna. Quella servirà solo a togliere di mezzo i sacchi gialli e blu prima che i modenesi escano di casa la mattina. Ma gli abbandoni, quelli, resteranno. E sono proprio quelli a creare degrado e problemi molto gravi di igiene pubblica. I cittadini che rispettano le regole non ne possono più di questa situazione. Il Comune ed Hera analizzino il problema, cerchino di capire cosa scatena questa inciviltà e risolvano le cose.