Caos raccolta porta a porta "Il progetto non si fermerà" Da domani avanti con il Quartiere 2

Mentre infuriano le polemiche sulla raccolta porta a porta, Hera prosegue nel piano di allargamento delle nuova modalità. Da domani l’evoluzione dei servizi di raccolta differenziata per le utenze residenziali arriva anche al Quartiere 2 (Crocetta, San Lazzaro, Modena est ).

Come avvenuto per gli altri quartieri della città, l’avvio del servizio di raccolta plasticalattine e cartacartone porta a porta sarà graduale, zona per zona. Nelle missive inviate a ogni domicilio è indicata la data esatta di partenza per ciascuna area. Domani, appunto, partiranno le prime strade. Le vie a nord dell’asse delle vie Gazzotti, Marinuzzi e Respighi (dunque tutte le traverse attorno alle vie Beethoven e Paul Harris). L’area residenziale attorno alla Chiesa Ortodossa (via Costituzione e sue traverse). Infine, la zona residenziale compresa fra la tangenziale a est e strada Minutara a ovest, delimitata a sud da via Emilia Est e a nord da via Divisione Acqui (dunque le vie attorno agli assi delle vie Martinelli, Ponchielli, Fossa Monda Sud, Pierluigi da Palestrina e tratto nord di via Toscanini). Hera fa sapere che per partire con il piede giusto sarà sufficiente seguire il calendario perpetuo delle esposizioni distribuite con il kit della nuova raccolta differenziata presso le Case Smeraldo. Domani sera quindi, i residenti della zona dovranno esporre, nei pressi del proprio civico, sulla pubblica via, il sacco azzurro di cartacartone, che sarà ritirato martedì 30 mattina dagli operatori. Martedì 30 sera invece, occorrerà esporre il sacco giallo di plastica e lattine, che sarà ritirato mercoledì 31 mattina. La nuova modalità di raccolta differenziatacome è ormai noto, prevede il ritiro domiciliare settimanale di carta e plastica all’interno di appositi sacchetti, mentre per le altre tipologie di rifiuto (indifferenziato residuo, organico, vetro e sfalcipotature) rimarranno attivi i cassonetti stradali, con la novità però dell’apertura dei cassonetti dell’indifferenziato attraverso la smart card denominata Carta Smeraldo, presente nel kit ritirabile presso le Case Smeraldo. Nelle prossime settimane, con gradualità, la sostituzione dei cassonetti stradali I cassonetti stradali previsti dal nuovo servizio saranno posati, in sostituzione di quelli esistenti, a partire dalla prossima settimana, con una progressione che durerà alcune settimane. Inizialmente, i nuovi contenitori dell’indifferenziato saranno apribili liberamente, senza necessità di avvicinare la Carta Smeraldo al lettore. Questo per consentire ai residenti di prendere confidenza con il nuovo strumento e lasciare ulteriore tempo a eventuali ritardatari per ritirare il kit con la Carta Smeraldo. Il momento di apertura attraverso carta sarà accompagnato dalla presenza presso le isole di tutor Hera.