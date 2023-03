Caos rifiuti in città "In centro i contenitori vanno nei condomìni Convinceremo tutti"

di Gianpaolo Annese In Consiglio a maggioranza spingono per le microaree nei quartieri, polmoni ecologici per far respirare il sistema di raccolta ed evitare intasamenti in prossimità dei palazzi e dei cassonetti. Gli operatori di Hera intervengono con le camionette per smaltire i cumuli, l’assessora Alessandra Filippi è fiduciosa che col tempo la situazione andrà a normalizzarsi. Assessora, ma a cosa sono dovute le montagne di rifiuti che si creano davanti agli ingressi di palazzi e negozi, e vicino ai bidoni? "Siamo davanti a una trasformazione molto complessa che deve avvenire in tempi abbastanza ristretti e, nonostante l’intensa attività di informazione e tutoraggio messa in atto da Hera non sempre riusciamo a raggiungere tutti i cittadini, magari perché non li troviamo in casa. A questo proposito ricordo che chi ha bisogno di chiarimenti può sempre recarsi alla ’Casa Smeraldo’ o chiamare il numero dedicato. Poi ci sono le persone che faticano ad adattarsi e anche chi proprio non vuole fare questo tipo raccolta e non rispetta il sistema per protesta". Le sanzioni sono ancora poche. "Le sanzioni ci sono e non sono poche, ma riguardano le frazioni e i quartieri dove ormai la raccolta è a regime. Nelle zone dove è in fase di...