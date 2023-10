"Caos rifiuti, intervenga viale Aldo Moro"

"La Regione intervenga, al di là delle responsabilità dell’amministrazione locale e del soggetto gestore nel caso, per eliminare i disservizi nella raccolta dei rifiuti urbani a Modena". L’appello arriva da Giulia Gibertoni, consigliere regionale del Gruppo misto. "Si sono verificati ritardi, a volte anche di giorni, nella raccolta, con rifiuti abbandonati all’aperto, anche nei parchi e nelle aiuole, e in generale disagi non solo per chi conferisce i rifiuti, ma anche per i cittadini residenti o per chi gestisce un’attiviità economica". La consigliera ha sottolineato che si deve agire subito per non arrivare "a demotivare i cittadini che devono essere considerati i protagonisti della raccolta differenziata, nonché gli interlocutori principali dell’amministrazione, sia locale sia regionale, e non soggetti refrattari alle innovazioni positive o, ancora peggio, unicamente da sanzionare". Alla capogruppo ha risposto la vice presidente Irene Priolo: "I nostri obiettivi devono diventare una sfida da affrontare con i cittadini. Quello di Modena non è un modello fallimentare e non credo che il Comune abbia un atteggiamento autoritario. Il porta a porta nelle città è difficile e serve un assestamento. Il percorso è avviato e non è concluso e Modena oggi è al 79% della differenziata".