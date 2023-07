"Caos rifiuti, serve una raccolta giornaliera"

Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti è stato sin da prima della sua introduzione oggetto di ampio dibattito e forte critica da parte della cittadinanza, in particolare nella zona del centro storico. Fabrizio Bini, titolare del Bar Luana in piazza Risorgimento, spiega che "nonostante i nostri sforzi, è particolarmente difficile gestire i rifiuti dati dall’attività, facendo anche ristorazione. Avremmo bisogno di una raccolta giornaliera, quando invece avviene due volte a settimana". E quando tra i rifiuti ci sono avanzi di cibo, la situazione peggiora, in termini di igiene, cattivo odore e immagine, a svantaggio dell’attività, dei clienti e dei residenti vicini. "Non capisco perché la mia attività e negozi completamente diversi abbiano a disposizione bidoni dello stesso tipo e nello stesso numero. Per due volte ho dovuto effettuare una disinfestazione a mie spese".

Altro problema è dato da chi, poco garbatamente, lascia rifiuti propri in bidoni altrui, come ricordato anche da Enza Toni, residente nella stessa via, che racconta: "Sono un po’ delusa: l’innovazione, le nuove regole e i programmi di raccolta non sembrano interessare alle persone".

Elisa Santoni, residente in piazza Risorgimento, fa invece presenti alcuni disservizi di cui ha avuto esperienza: "Il bidone dell’indifferenziata è rimasto fuori uso per due volte, perciò i rifiuti venivano lasciati sopra o intorno a esso. Quello dell’organico, invece, è stato rimosso per circa una settimana". L’indisponibilità del bidone dell’organico, in estate, si sa, non porta buone conseguenze. Altra problematica avanzata è poi la spiacevole rumorosità del mezzo di raccolta, all’opera nelle prime ore della mattina.

Opinione simile è stata espressa anche da Angela Barigazzi, titolare di Barigazzi Ceramiche nella stessa piazza, che evidenzia come "per la riuscita del progetto è necessario che il servizio di raccolta sia reso adeguato, e l’ampiezza dei cassonetti proporzionata all’utenza. Bisogna poi agire con forza per punire chi, nonostante tutto, non si attiene alle regole".

La situazione pare invece meno critica in altre zone del centro: "Già da prima ero abituata a differenziare i rifiuti – spiega Claudia Nicolini, residente in zona Parco – quindi per me non è stato un grosso cambiamento. Serve però collaborazione da parte di tutti, sia nel portare i sacchetti giusti al momento giusto, sia nella puntualità della raccolta: non è bello vedere ammassi di rifiuti in attesa di raccolta per le vie del centro. Questa fase sia di stimolo per tutti a fare meglio e produrre meno rifiuti".

In zona musicisti, infine, Beatrice Longo racconta: "All’inizio la situazione per noi era critica, la raccolta in via Corelli era tarda e spesso incompleta: si fermava a metà strada. Tuttavia, dopo aver fatto presente al Comune la situazione, le cose sono notevolmente migliorate".

Andrea Nicolini