Caos scuola: “Centinaia di precari in coda per conoscere la sede di lavoro”

Modena, 6 settembre 2025 – Arrivano a ondate, seguendo i turni di convocazione. Uomini e donne che passano tutta la giornata in piedi, e in file disordinate, davanti alla sede dell’Ufficio scolastico provinciale, in via Rainusso. Sono gli Ata, acronimo burocratese per dire tecnici di laboratorio, personale amministrativo e collaboratori scolastici. Senza di loro le scuole non potrebbero funzionare.

Tutti o quasi precari, lo Stato si è degnato di convocarli solo dal 4 settembre per dire che ne sarà della loro vita, dove verranno mandati a lavorare per il nuovo anno scolastico.

Terminato il quale, il calvario riprenderà. Sono in fila per due giorni di fuoco nel cortile davanti all’Ufficio scolastico, dalle nove e mezza del mattino fino a notte fonda. Giovedì scorso l’ultimo Ata è stato preso in carico quasi all’una di notte. C’è chi arriva con le valige da ogni parte d’Italia, chi scende dal taxi con buste e incartamenti, chi pensa alla famiglia che ha dovuto lasciare.

“Ecco un’altra polaroid dell’assoluta inefficienza che sta soffocando la scuola pubblica italiana. Lavoratori e lavoratrici trattati come bestie, costretti da una procedura assurda e medioevale ad attendere ore e ore prima di poter entrare negli uffici del provveditorato e conoscere il nuovo luogo di lavoro”, commenta Carmelo Randazzo, segretario generale della Cisl Scuola Emilia Centrale, presente con tutto lo staff del sindacato per dare una mano, per suggerire, per spiegare. Il meccanismo è infernale. Chi sta nella parte alta della graduatoria si guadagna il diritto di scegliere tra più destinazioni possibili. Chi sta nella parte bassa deve accontentarsi di quello che hanno scartato gli altri e molto spesso, in questo caso, capita di dover davvero cambiare casa. “Nel 2025 non chiediamo di avere i software del Pentagono, ma pretendiamo di gestire le assegnazioni con una procedura online, come avviene per i docenti, anche quelli precari. Soprattutto – prosegue Randazzo – è da grave insufficienza organizzativa comunicare le assegnazioni a settembre, quando questa attività andrebbe svolta al massimo a luglio, per completarla ai primi di agosto. Invito i modenesi a non dimenticare che stiamo parlando di professionisti che hanno famiglie, hanno il diritto di potersi organizzare la vita per venire qui a svolgere il loro lavoro. Un lavoro che è come l’ossigeno per le scuole: sono gli Ata che accolgono, custodiscono e accompagnano nella didattica i nostri figli. Proviamo a pensarci, tutti”.

Ma perché questo disastro? Randazzo non ha dubbi: “La scuola lotta ovunque con la sindrome delle scarpe di cartone. Non si sta investendo, in nulla. Le procedure sono ingolfate dalla mancanza di personale negli Uffici scolastici territoriali, accade anche qui a Modena. E manca una regia solida. Capita che a Reggio le assegnazioni, per quanto in ritardo, si facciano in gran parte con un modulo cartaceo che gli Ata inviano comodamente al Provveditorato, mentre a Modena si fa la fila. In un modo indegno per un Paese che vuole dirsi civile e che, solo a parole, sostiene che la scuola sia il futuro della Comunità”.

r.m.