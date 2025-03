Caos sulla Nazionale per Carpi. Carambola con 4 auto coinvolte, una finisce capovolta nel fosso

Ancora uno spaventoso schianto ieri pomeriggio sulle strade della provincia. Quattro auto, infatti, sono finite l’una contro l’altra, schizzando fuori strada ma, miracolosamente, nessuno dei coinvolti risulta essere in pericolo di vita. L’incidente si è verificato intorno alle 15 sulla Nazionale per Carpi, all’altezza di Ganaceto, poco prima di Appalto di Soliera, lungo il noto rettilineo.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, giunti subito sul posto, due auto si sono schiantate frontalmente, coinvolgendo poi altri due mezzi. Una delle due, una Yaris, si è capovolta in un fossato. Non si esclude che, alla base del violento schianto, possa esserci un sorpasso azzardato.

Subito sul posto sono convogliate diverse ambulanze e l’automedica, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto l’occupante della Yaris, rimasto incastrato nel mezzo. Feriti anche gli occupanti degli altri mezzi: una Panda, una Ford Focus e una Hyundai. Tutte le auto hanno riportato danni importanti. Due conducenti sono stati soccorsi e trasportati in codice di media gravità all’ospedale di Baggiovara. Un terzo, invece, non avrebbe riportato lesioni ma è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti sanitari di rito.

Il rocambolesco incidente è avvenuto in direzione Modena e sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Modena, supportate da quelle di Soliera, per deviare il traffico. L’incidente ha causato serie ripercussioni sul traffico: infatti per consentire ai soccorsi di intervenire e successivamente il recupero dei mezzi incidentati è rimasto chiuso al traffico per oltre tre ore il tratto tra la rotatoria per Soliera e l’incrocio con strada Gherlino.

Ora sono in corso indagini, da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica dello schianto.

v.r.