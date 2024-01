Caos trasporto pubblico : "La lista dei disservizi è lunga, situazione ormai inaccettabile"

"Seta ‘non viaggia’ e i cittadini restano a piedi". La sede modenese di Udicon Emilia-Romagna ha scritto all’azienda del trasporto pubblico per chiedere un incontro urgente. Alla base della richiesta "c’è il confronto inesistente tra le parti e in generale con tutte le associazioni che tutelano i consumatori". Più volte, infatti, Udicon ha chiesto a Seta "l’avvio di un dialogo per analizzare problematiche e trovare possibili soluzioni, ma sempre senza successo. Ancora più grave e preoccupante, il mancato coinvolgimento delle associazioni sulla Carta dei Servizi di Seta, contravvenendo a quanto previsto dalla legge".

"La lista dei disservizi è lunghissima e la situazione è ormai inaccettabile. Ultimo caso, clamoroso, sono le quasi 50 corse tagliate negli ultimi giorni in provincia per mancanza di autisti, molti dei quali assenti per malattie. A piedi sono rimasti centinaia di studenti, i primi a sopportare in prima persona i limiti dell’organizzazione di Seta. Il problema, con corse saltate senza preavviso e cittadini a piedi, si ripete ormai costantemente, mese dopo mese. Le cronache dell’ultimo anno che riguardano Seta parlano di scioperi, autisti sul piede di guerra, scarsa sicurezza a bordo, dimissioni, difficoltà a reperire personale. Alla base delle criticità, a parte il picco di malattie, ci sono condizioni lavorative discutibili – segnalate anche da tutti i sindacati - che riflettono la carenza di personale" .

Sulla questione del servizio pubblico che sta tenendo banco in questi giorni, Interviene anche il presidente cittadino di Fratelli d’Italia Luca Negrini: "Se la scelta della nomina di Cirelli era risollevare l’azienda che si occupa di trasporto pubblico è evidente come si sia rivelata fallimentare. Una scelta che, è bene ricordarlo, porta la paternità politica del Sindaco Muzzarelli che ha selezionato proprio Cirelli per quel ruolo. Il silenzio assordante sulla sospensione del Presidente di Seta in Confapi per motivi ancora ignoti non sono bastati a nascondere l’inadeguatezza di un profilo, quello di Cirelli, che evidentemente non può più essere sostenuto. Le dichiarazioni che leggiamo e che puntano ad attribuire ogni colpa della situazione attuale dei disservizi del trasporto pubblico ad una ‘tempesta perfetta figlia dell’influenza del momento che cesserà a breve’ (così testualmente Cirelli) sanno tanto di presa in giro oltre che per i cittadini anche per i lavoratori che da anni denunciano situazioni inaccettabili, problematiche concrete, turni massacranti e che continuano ad essere inascoltati.

Occorre una pianificazione seria, volta a gestire realmente le grandi problematiche che Seta presenta da anni e che Fratelli d’Italia ha denunciato più volte in tutte le sedi competenti ed è chiaro che occorra una figura che si occupi di questo a tempo pieno senza avere altri incarichi e con la consapevolezza che sia necessario avere un dialogo aperto e propositivo con i lavoratori, cosa che ad oggi non è mai avvenuta".