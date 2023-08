Caos viabilità alla Festa "Più segnaletica e task force in strada a dare indicazioni"

di Roberto Grimaldi

Chi era un habitué della Festa dell’Unità, ormai andava a colpo sicuro: dopo anni di frequentazione erano noti tutti gli ingressi che portavano agli ampi parcheggi di Ponte Alto. Ieri la situazione nuova ha spiazzato i più: sede nuova all’Ippodrono Ghirlandina, nuove strade, nuovi accessi. Mettiamoci anche l’afflusso massiccio che in genere si ha nella serata inaugurale con tanto di segretario Schlein come ospite. Da qui al caos il passo è breve: via Argiolas completamente intasata, accessi ai parcheggi difficili da raggiungere. Ma secondo il segretario provinciale del Pd, Roberto Solomita, questo tipo di problema non dovrebbe più sussistere.

"Ammettiamo tranquillamente che qualche falla nell’organizzazione c’è stata – dice a questo proposito – per questo ci scusiamo per il disagio. Crediamo comunque di sapere come ovviare ai problemi: aumenteremo la segnaletica sulle strade, per rendere più chiare le vie d’accesso ai parcheggi. Non solo. Manderemo una squadra di dieci-dodici persone sulle strade: daranno informazioni agli automobilisti, spiegheranno in maniera chiara dove si trovano i posti auto, faranno in modo che non ci siano persone ferme in auto che cercano di capire che strada devono fare per arrivare a destinazione. In questo modo gli ingorghi che si sono verificati la prima sera non dovrebbero più esserci. Non credo sia un problema di afflusso eccezionale e non ripetibile – aggiunge Solomita – Anzi, i numeri che abbiamo riscontrato venerdì sera contiamo di ripeterli sempre, a prescindere dagli ospiti, dal programma politico o dagli spettacoli. Pensiamo sia solo un problema di segnalazione e personale addetto. In più, probabilmente chi deciderà di tornare una seconda o terza volta, si muoverà più agevolmente perché saprà già la strada. Cosa che venerdì non poteva accadere, visto che si trattava dell’inagurazione di una sede della Festa completamente nuova".

Secondo il segretario provinciale non esiste un problema di parcheggi insufficienti: "Quello lo escludo – dice Solomita – se ci fossero meno parcheggi rispetto al necessario saremmo di fronte a un grosso errore. Ma non è così. Gli spazi ci sono, mancavano solo le indicazioni necessarie per raggiungerli. Sappiamo già come rimediare e siamo all’opera".