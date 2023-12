Capanno Tassoni, nuova gestione: "Puntiamo sul turismo sostenibile"

"Stiamo spostando un frigo, possiamo sentirci fra qualche minuto?". Sono indaffaratissimi in questi giorni al Rifugio Capanno Tassoni di Fanano per il cambio di gestione. Christian Adani e Luca Uzzielli l’8 dicembre inizieranno la loro attività in questa struttura storica di proprietà della famiglia Forni. Per la loro società hanno scelto un nome quanto mai singolare, ma il mare non c’entra per niente, la tradizione di questa montagna è intoccabile. Si chiama ‘I Merluzzi’. "Come il pesce, e se aggiungiamo ‘di montagna’ è tutto chiarito" dice scherzosamente Luca, che scioglie l’anagramma: "Christian di soprannome fa ‘La Merla’ e a Merl abbiamo aggiunto le ultime quattro lettere del mio cognome, Uzzi". Entrambi, pieni di entusiasmo, non sono nuovi del Cimone, provengono da un’esperienza di diversi anni alla baita al Lago della Ninfa, Luca anche come gestore e Cristian come barista, cameriere, responsabile di sala. "Dopo 25 anni nel mondo della ristorazione ho deciso di intraprendere questa nuova avventura – racconta Christian –. È una scommessa con me stesso. Ho voglia di aprire le porte a un turismo sostenibile e più lento, diverso dalle altre realtà che ho sempre gestito. Questo rifugio è un luogo speciale". Luca racconta che è stata sua moglie ad avvicinarlo a questo filone legato al turismo. "Pur essendo di Modena – racconta –, ho avuto la casa a Fanano sin da piccolino, ho conosciuto Benedetta dell’Hotel Gabriella di Canevare e ci siamo sposati. Lei ora ci sta dando qualche consiglio sulla gestione delle camere, che per noi è un mondo nuovo, ma continua il suo lavoro a Canevare".

Capanno Tassoni dispone di sette camere con 38 posti letto e una cinquantina di coperti nel ristorante. A gestire la cucina ci sarà Silvia, cuoca, anch’essa con un periodo in baita e altre esperienze lavorative nel settore. "É un’amica che ha abbracciato la nostra causa – dice Luca –. La cucina a Capanno Tassoni proporrà piatti della tradizione: tagliatelle, tortelloni, crescentine, polenta, con qualche piatto particolare, rispettando anche la stagionalità dei prodotti". Il Rifugio si trova a 1317 di altitudine, immerso nel verde, nella valle di Ospitale di Fanano, lungo la Via Romea – Nonantolana. Fu costruito nel 1962 dal conte Giuseppe Forni che ristrutturò un edificio costruito nel 1930 dal Corpo forestale dello Stato. "Durante l’inverno quassù si possono fare ciaspolate e camminate, diurne e notturne – continua Luca –. Disponiamo di 60 paia di ciaspole". E per Capodanno Christian e Luca proporranno il cenone. "Aspetteremo la mezzanotte con gli ospiti. Ringraziamo la famiglia Forni, per l’opportunità di gestire questo posto storico".

Walter Bellisi