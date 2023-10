Capella Cracoviensis, suggestioni dal ’600

Prestigiosi ospiti internazionali per il nuovo concerto del Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie". Questa sera (martedì 3) alle 21 nella chiesa di Sant’Agostino si ascolterà la Capella Cracoviensis, ensemble vocale e strumentale di musica antica, proveniente da Cracovia, Polonia. Diretto da Matteo Messori, proporrà una selezione di brani di musica policorale del Seicento che offre il suggestivo incontro tra la musica sacra del Regno di Polonia con quella italiana. Nel concerto verranno presentate musiche che uniscono il Collegium Germanicum di Roma alla corte polacca di Varsavia, in particolare brani di Mikolaj Zielenski, primo compositore polacco in stile barocco, i cui brani vennero pubblicati a Venezia nel 1611, e Asprilio Pacelli, maestro di cappella del Collegium Germanicum. "I brani – spiegano le note del festival – sono strutturati in grandi antifone a doppio e triplo coro, ma anche in alcuni casi in forma monodica, tipica dello stile ‘Seconda prattica’ del primo Monteverdi, mostrando così il grande influsso della musica italiana e la modernità dei musicisti d’oltralpe".

Fondata nel 1970 la Capella Cracoviensis è fra i più importanti gruppi europei specializzati nelle esecuzioni su strumenti d’epoca. I suoi ultimi successi includono la prima esecuzione di opere di Wagner su strumenti storici. Matteo Messori, clavicembalista, compositore e pianista, è titolare della cattedra di Organo e Composizione e tastiere storiche al Conservatorio di Venezia. Ha diretto anche il primo allestimento italiano in forma scenica dell’oratorio romano di Händel "La Bellezza ravveduta".

