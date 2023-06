Capelli: "Garantire i servizi sanitari"

"Garantire la continuità ai servizi socio-assistenziali e assicurare una presenza dei presidi medici è fondamentale per la sopravvivenza stessa di Frassinoro. Auspico quindi che il momento di confronto con l’Ausl sia costruttivo e risolutivo di una situazione che potenzialmente rischia di mettere in ginocchio il nostro paese". Con queste parole il sindaco di Frassinoro Oreste Capelli invita i cittadini all’assemblea promossa dall’Ausl insieme all’amministrazione che si terrà domani, a partire dalle ore 20,30, nella sala consigliare del castello della Badia, per un confronto sulla riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale (la ex guardia medica). "Frassinoro – conclude Capelli – nel 2022 era al penultimo posto nella graduatoria provinciale per tempo medio di intervento sui codici gialli e rossi: il soccorso impiega 24 minuti per arrivare sul posto, a fronte di una media provinciale di 18 minuti". All’incontro parteciperanno le dottoresse Federica Ronchetti e Anna Franzelli.