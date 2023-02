Capezzera al Csm con Aimi: "Lascio il consiglio ma porto a Roma l’esperienza acquisita"

Lascia il consiglio comunale Davide Capezzera, 22enne capogruppo di Forza Italia, che si trasferisce a Roma dove rivestirà il ruolo di Segretario Particolare dell’On.Enrico Aimi, eletto come noto al Consiglio Superiore della Magistratura.

"Prendo questa decisione – ha detto Capezzera al consiglio rassegnando le sue dimissioni – non senza rammarico e dispiacere, ma ritengo il delicato incarico che andrò a ricoprire non debba lasciare zone d’ombra". Capezzera, che frequenta il IV anno di Giurisprudenza alla Bocconi, fa quindi, parole sue, "un passo indietro per vivere questa esperienza, che considero unica".

I ruoli, tuttavia, non erano incompatibili…

"Non formalmente, ragioni di opportunità mi hanno indotto a lasciare il consiglio e ‘sospendere’ la mia attività politica.

Tra l’altro, come ho detto ai colleghi consiglieri, non avrei modo di garantire una sufficiente presenza sul territorio per l’ascolto e le istanze dei cittadini".

L’incarico da dove nasce?

"Da una collaborazione pluriennale con l’Onorevole Aimi, del cui staff faccio parte da anni. Non posso che ringraziarlo per questa straordinaria opportunità. Cercherò di essere all’altezza di un ruolo così complesso e delicato".

Sembra ieri che Capezzera entrava in consiglio comunale, il più giovane dell’emiciclo... "Vero, e considero i miei anni da consigliere un’esperienza formativa unica, della quale ringrazio gli altri consiglieri e il Presidente Luca Caselli. A quell’aula resterò sempre affezionato: lunedì sera, in occasione della mia ultima presenza su quei banchi, ho indossato lo stesso vestito che avevo quando partecipai alla prima seduta: sono entrato che ero un ragazzino, se ci penso, con l’unica esperienza di rappresentante di istituto al Volta, me ne vado con parecchia esperienza di più, e con un patrimonio di relazioni umane importanti".

Roma è un traguardo o un altro punto di partenza?

"Alla mia età non si ragiona mai di traguardi, ma solo di punti di partenza. E si mette tutto quello che si ha per sfruttare al meglio ogni esperienza".

La prima persona cui ha detto che partiva per Roma?

"Mia madre, con la quale vivo qui a Sassuolo. Era contenta, mi ha detto solo ‘bravo’, perché era sicura che sarei riuscito a raggiungere questo sogno".

E Capezzera è contento?

"Contentissimo, e pronto a mettermi in gioco, senza dimenticare chi sono e da dove vengo".

Stefano Fogliani