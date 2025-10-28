Capitan Torricelli trascina Roadhouse Vignola, primo stop per l’Ottica Amidei

Serie C: capitan Riccardo Torricelli (28 punti, nella foto) trascina la Roadhouse Vignola al terzo successo in fila. I giallo-neri battono 88-79 Ozzano, rimanendo avanti per tutto l’incontro. Vittoria anche per Modena Basket (Guazzazola 15, Ilari 14), che la spunta per 71-62 contro SG Fortitudo. Divisione Regionale 1: primo stop stagionale per la Ottica Amidei Castelfranco (Espa 19, Tomesani 15), sconfitta 89-76 a Novellara. Partita mai in discussione, con i reggiani che si dimostrano esperti e di categoria (Folloni MVP, 19 punti), non concedendo praticamente nulla ai castelfranchesi. Una mini-reazione ospite (5-0, Roncarati-Espa) la si ha nella prima metà dell’ultima frazione, ma è solo un fuoco di paglia, poiché Folloni e Gandellini tornano a sistemare il tutto. Sconfitta anche per PT Medolla (Giovanelli 10), che perde nettamente 82-53 sul campo di Correggio, in casa del grande ex Mattioli. Serie B femminile: la Wamgroup Cavezzo (Bernardoni 17, Togliani 16) passeggia davanti al pubblico amico, battendo 81-48 Ravenna. Vince anche Finale Emilia (Bagnoli 13, Chiovato 10), che supera 49-45 Cesena grazie al parziale di 18-11 arrivato in ultima frazione, dopo che le romagnole sono state 31-34 alla penultima sirena. Primo (e netto) successo esterno per le Basketball Sisters Piumazzo (Bortolani 16, Razzoli e Righi 10) che liquidano 34-70 la Vis Rosa Ferrara. Per Righi doppia-doppia da 10 punti.

Davide Ceglia