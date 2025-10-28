Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Modena
CronacaCapitan Torricelli trascina Roadhouse Vignola, primo stop per l’Ottica Amidei
28 ott 2025
DAVIDE CEGLIA
Cronaca
Capitan Torricelli trascina Roadhouse Vignola, primo stop per l’Ottica Amidei

Per approfondire:

Serie C: capitan Riccardo Torricelli (28 punti, nella foto) trascina la Roadhouse Vignola al terzo successo in fila. I giallo-neri battono 88-79 Ozzano, rimanendo avanti per tutto l’incontro. Vittoria anche per Modena Basket (Guazzazola 15, Ilari 14), che la spunta per 71-62 contro SG Fortitudo. Divisione Regionale 1: primo stop stagionale per la Ottica Amidei Castelfranco (Espa 19, Tomesani 15), sconfitta 89-76 a Novellara. Partita mai in discussione, con i reggiani che si dimostrano esperti e di categoria (Folloni MVP, 19 punti), non concedendo praticamente nulla ai castelfranchesi. Una mini-reazione ospite (5-0, Roncarati-Espa) la si ha nella prima metà dell’ultima frazione, ma è solo un fuoco di paglia, poiché Folloni e Gandellini tornano a sistemare il tutto. Sconfitta anche per PT Medolla (Giovanelli 10), che perde nettamente 82-53 sul campo di Correggio, in casa del grande ex Mattioli. Serie B femminile: la Wamgroup Cavezzo (Bernardoni 17, Togliani 16) passeggia davanti al pubblico amico, battendo 81-48 Ravenna. Vince anche Finale Emilia (Bagnoli 13, Chiovato 10), che supera 49-45 Cesena grazie al parziale di 18-11 arrivato in ultima frazione, dopo che le romagnole sono state 31-34 alla penultima sirena. Primo (e netto) successo esterno per le Basketball Sisters Piumazzo (Bortolani 16, Razzoli e Righi 10) che liquidano 34-70 la Vis Rosa Ferrara. Per Righi doppia-doppia da 10 punti.

Davide Ceglia

© Riproduzione riservata