Capodanno 2023 a Modena: la conta dei feriti da botti

Modena, 1 gennaio 2023 - Notte di Capodanno abbastanza movimentata quella appena conclusa nel Modenese: tre le persone arrivate nei Pronto Soccorso della provincia per ferite da botti, in particolare al Policlinico di Modena e ai PS di Carpi e Sassuolo.

Si tratta, rispettivamente, di un 24enne straniero colpito - a un occhio e a una coscia - da frammenti di petardo, che verrà operato nelle prossime ore all’occhio sinistro; all'Ospedale Civile un ferito lieve; a Carpi, invece, è stato trattato un 14enne ustionato lievemente alle mani da un petardo e già dimesso.

A Sassuolo, infine, è arrivato da Frassinoro un paziente con ustione lieve alla mano, sempre dovuta all’esplosione di un petardo, anche lui già dimesso.

Oltre ai casi legati ai botti, nei Pronto soccorso provinciali sono stati registrati alcuni accessi per intossicazione da alcol e dolori addominali, oltre a una ragazza, ancora in valutazione presso il Policlinico di Modena, per una storta dovuta ad una caduta in discoteca.