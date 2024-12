Capodanno, conto alla rovescia. Skin farà ballare il centro storico: "Viaggio tra musica e creatività"

di Giorgia De Cupertinis

Dicembre. Il mese che lega l’anno passato a quello che verrà. Il mese delle luci, delle feste, ma soprattutto delle "celebrazioni in grande". Ed è proprio su questo ultimo aspetto che la città di Modena non vuole farsi trovare impreparata, tanto da iniziare già da ora a mettere a punto la notte di San Silvestro e svelare l’ospite che, nel cuore di largo Sant’Agostino, accompagnerà con la sua musica i modenesi nel 2025: l’iconica – e amatissima – Skin, carismatica frontwoman della band rock Skunk Anansie e una delle più acclamate cantanti rock britanniche.

Un nome che fa già crescere l’attesa nel cuore degli appassionati di musica, scelto con l’idea di far ballare insieme cittadini di ogni età, nel corso di una serata molto più che speciale: nella veste più inedita ma apprezzatissima di dj, Skin condurrà la festa coinvolgendo tutti i partecipanti con la sua musica piena di energia, in uno spettacolo che unirà alla musica le tecnologie multimediali. "Una scelta di grande prestigio e qualità – conferma il sindaco Mezzetti – con un’offerta musicale che saprà mettere d’accordo giovani e meno giovani. Con questa festa proseguiremo anche in uno degli obiettivi di governo della città, ovvero la valorizzazione di largo Sant’Agostino, parte di Modena su cui intendiamo operare una riqualificazione profonda fino alla sua pedonalizzazione che è un traguardo di mandato". La notte del 31 dicembre, l’appuntamento è alle 22.30, quando si accenderanno le luci e la musica, in collaborazione con Radio Bruno, inizierà a creare l’atmosfera, mentre alle 23.30 Skin salirà sul palco.

Come già per il capodanno 2024, anche quello che segna l’inizio del 2025 fonde i linguaggi dell’arte con la tecnologia e la creatività nell’ambito di Modena città creativa Unesco per le Media Arts. Lo spettacolo è promosso dal Comune, con il sostegno di Fondazione di Modena e organizzato da Studio’s.

"Skin è un’artista trasversale, eccezionale, con un profilo poliedrico – spiega Marcella Pelati di Studio’s –. Anche per questo motivo siamo sicuri che la scelta per questo capodanno ci assicurerà un viaggio musicale di grande valore, che dall’anno vecchio ci condurrà a quello nuovo".

L’ingresso alla festa è libero e gratuito. "Sarà una grande festa – ha aggiunto l’assessore Bortolamasi – con musica e luci che accompagneranno la città nella notte più lunga dell’anno. Anche quest’anno sarà protagonista largo Sant’Agostino, parte integrante del nuovo polo culturale, che stiamo costruendo sul quale continuiamo a investire, che unisce idealmente il Palazzo dei Musei e Ago".

"La fusione tra musica, tecnologia e creatività, proposta da una vera icona del genere musicale, trova spazio non a caso nella piazza che più di tutte si propone come luogo di convergenza di esperienze e sperimentazioni in questo campo: piazza Sant’Agostino, a ridosso del grande cantiere di Ago-Modena Fabbriche Culturali" conclude il presidente di Fondazione di Modena, Mattero Tiezzi.