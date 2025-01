"Capodanno male organizzato, botti senza freni"

Mancata organizzazione e un’ordinanza che è rimasta lettera morta: questo è stato il Capodanno 2025 a Carpi, nonché il primo della nuova Giunta capitanata dal sindaco, Riccardo Righi, e della sua Carpi a colori. Federica Boccaletti (nella foto), consigliere di Fratelli d’Italia, critica duramente la conduzione delle celebrazioni di fine anno, riferendosi soprattutto all’utilizzo smodato dei botti. "Nonostante l’ordinanza comunale, e il regolamento di Polizia urbana delle Terre d’Argine – ha dichiarato in una nota – che vietava l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio, il centro storico è stato teatro di un’esplosione incontrollata di botti, che ha spaventato le famiglie e le persone presenti in centro, oltre ai residenti e ai loro animali domestici. Come mai non siano stati fatti controlli specifici e vi era davvero, da parte dell’amministrazione, la volontà di far rispettare le regole?".

Boccaletti, inoltre, passando allo spettacolo organizzato per i cittadini, definisce l’evento organizzato al Palazzo dei Pio, ‘un fallimento sul fronte logistico’: "Molte persone non hanno potuto trascorrere il Capodanno in uno dei luoghi simbolo della città a causa di una gestione inadeguata degli spazi e delle presenze. Questo ha generato frustrazione e ha vanificato ogni possibilità di godere di una serata culturale e festosa". Boccaletti rincara: "Purtroppo non si è riusciti a richiamare nella nostra meravigliosa piazza famiglie e persone che volessero semplicemente festeggiare il Capodanno: chi ha deciso di andare coi bambini è stato poi messo in fuga dai botti, petardi e dalla confusione generatasi, che ha spaventato i più piccoli. Per queste ragioni - conclude la consigliera - presenteremo un’interrogazione sia per chiedere conto dei controlli e di come si pensava di far rispettare tale ordinanza, sia della confusione, disorganizzazione e degrado che purtroppo sono stati i veri protagonisti del Capodanno carpigiano".

m.s.c.