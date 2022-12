Capodanno, vincono le piazze A Sestola si balla per cinque giorni

Sono tante le feste di Capodanno organizzate in provincia. Eccone alcune.

Modena saluta il 2022 con una festa a cielo aperto che unisce il mito, l’arte e le nuove tecnologie con due installazioni digitali e uno spettacolo di danza aerea, nella quale, come già lo scorso anno, sarà protagonista il sito Unesco con piazza Grande, il Duomo e la Ghirlandina. La notte dell’ultimo dell’anno sarà infatti festeggiata ballando nel cielo con lo spettacolo di danza aerea della compagnia francese Retouramont, pioniera della danza verticale, che avrà luogo in piazza Grande. La performance, che inizia alle 23.30, dura circa quaranta minuti ed è divisa in due parti con in mezzo il brindisi di Capodanno, si intitola Clairière Urbaine, che letteralmente significa radura urbana e rimanda agli interminati spazi di ascendenza leopardiana. Proseguono, invece, fino al 3 gennaio le due installazioni digitali: in continuità con lo scorso Capodanno, anche per la fine del 2022 il lato nord della Cattedrale, che affaccia su piazza Grande, diventa la tela sulla quale prende vita un videomapping narrativo realizzato da Carlo Cerri e dallo studio Ooops.E in piazza Torre, a lato della Torre Ghirlandina, troverà spazio l’installazione digitale ’Un mondo diverso’, curata dalla compagnia Tpo di Prato.

Carpi festeggia sabato 31 dicembre, dalle 23.30 all’ 1.30 in piazza dei Martiri (ingresso gratuito). Sarà Daddy G, membro e fondatore dei ’Massive Attack’, il protagonista dell’annunciato dj set di San Silvestro, offerto dal Comune: uno scenario che si trasformerà nel "club a cielo aperto più grande d’Europa" grazie a questa figura iconica della musica elettronica internazionale, impegnata ad animare il passaggio al 2023 col suo incrocio unico di generi, dub e reggae, soul e vintage funk, deep house, dubstep e breakbeat trascinante e contagioso

La piazza e il palazzo dei Pio si illumineranno e coloreranno con speciali luci ed effetti visivi

Sassuolo vede il ritorno del Capodanno in piazzale Della Rosa, con la straordinaria scenografia del Palazzo Ducale, approfittando di ’Sassuolo on Ice’ aperta e disponibile sin dalla prima serata. Musica e divertimento accompagneranno il capodanno sino alle 23,30 circa quando, accompagnato da una fetta di panettone, verrà distribuito a tutti i presenti spumante per il brindisi di mezzanotte, anticipato dai saluti e dagli auguri del sindaco e della giunta che daranno vita al countdown verso il 2023.

Sestola vivrà invece una settimana carica di hit. Si comincia oggi con il CIM1 Music Festival, 5 giorni all’insegna di musica e divertimento al palazzetto. Il 29 ci saranno Fabri Fibra (foto) e a seguire Mark & Kremont, il 30 Luca Agnelli, Tananani, Massimo Pericolo, Luche e Crookers. Festa con resident Dj il 31, mentre il primo gennaio il Random Party, una festa a caso.