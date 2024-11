Capolavori da esportazione. La lezione di Marcolini a Madrid

Il progetto sulla storia del cantautorato italiano in giro per il mondo, messo in piedi con tenacia e passione dal direttore artistico della scuola di musica di Frassinoro, Marco Marcolini (foto), si arricchisce di un nuovo capitolo. Pare proprio che Atene nel 2023 e Londra a gennaio 2024 non siano stati il classico fuoco di paglia. Venerdì mattina, davanti a 80 allievi del liceo scientifico statale italiano Enrico Fermi di Madrid, il musicista di Frassinoro si è esibito in una performance che ha ottenuto il plauso di ragazzi e genitori. La lezione-concerto si è dipanata attraverso due brani iconici della nostra tradizione musicale: ’Jenny è pazza’ di Vasco Rossi sul tema del disagio mentale e ’Vecchio Frack’ di Domenico Modugno che ha saputo mettere in versi e musica un fatto di cronaca terribile come il suicidio. "Abbiamo toccato temi importanti, duri e per questo di valore universale", ha sottolineato Marcolini. "Voglio ringraziare il professore di musica Francesco Ercolani e il dirigente scolastico Massimo Bonelli. Con loro, ora posso dirlo, sin dal primo contatto telefonico si è creata un’alchimia particolare". A suggello dell’amicizia tra la comunità di Frassinoro e l’istituto di Madrid Marcolini ha consegnato un gagliardetto del Comune. "Per me", ha concluso il maestro, "è un orgoglio e un vanto essere un montanaro che umilmente porta in giro la cultura musicale italiana".

Generoso Verrusio