Capolavori d’arte a Palazzo Ducale "L’Accademia militare va spostata"

di Gianpaolo Annese

"Palazzo Ducale venga aperto alla Cultura e al Turismo portandovi i capolavori della Galleria Estense. L’Accademia militare? Venga trasferita in una sede egualmente prestigiosa, ma più idonea e moderna, adatta a un esercito del XXI secolo". A lanciare la suggestione è la militante ambientalista Sabina Piccinini assieme a Nino D’Eugenio dell’associazione ‘Modena As pol fer’ che di recente ha avuto uno scambio di lettere con l’assessora Ludovica Carla Ferrari. L’occasione è stata la richiesta di chiarimenti sulla presenza di un carro armato nel Cortile del Palazzo Ducale durante l’ultimo Motor Valley Fest a maggio.

L’assessora ha spiegato che si trattava del blindo ‘Centauro’ e il veicolo leggero ‘Lince’ che hanno percorso un tratto di città fino a raggiungere la sede dell’esposizione. Una spiegazione per la quale Piccinini ha ringraziato spiegando però che l’aver appreso dell’attraversamento del carro armato l’ha fatta "trasalire". I mezzi militari, sottolinea Piccinini, "non dovevano essere autorizzati, neppure in via eccezionale, a percorrere un tratto di strada della città. A Modena non esiste il divieto di transito per i mezzi militari? Che venga istituito. Se in occasione della Motor Valley Fest il Comune di Modena avesse vietato il transito ai mezzi militari, il Cortile probabilmente sarebbe rimasto vuoto e le persone avrebbero potuto ammirare unicamente la fastosa bellezza del Palazzo Ducale. Con opere come questa si acquista prestigio internazionale, non con l’uso di macchine lugubri".

Purtroppo, prosegue l’associazione, "possiamo accedervi solo saltuariamente perché Palazzo Ducale è stato ceduto in gestione all’Accademia Militare. Un limite non da poco per il Turismo in città". Da qui, "con tanti cittadini sensibili e attenti alla Storia di Modena condividiamo questi obiettivi: il primo è che Palazzo Ducale venga aperto alla Cultura e al Turismo portandovi i capolavori della Galleria Estense; secondo, che la gestione del Palazzo Ducale, oggi di proprietà demaniale, passi al ministero della Cultura così come avvenuto per il Palazzo Ducale di Sassuolo; terzo, che l’Accademia militare venga trasferita in una sede egualmente prestigiosa, ma più idonea, moderna e adatta a un esercito del XXI secolo". Lei, conclude Piccinini rivolgendosi all’assessora al Turismo e ringraziandola per l’attenzione dedicategliele, "convenga con noi che il Palazzo più bello della città dovrebbe essere occupato solo da frotte di turisti e capolavori d’arte, piuttosto che militari e relative macchine da guerra".