Caporalato, sequestrati beni per 500mila euro

La Guardia di Finanza di Modena ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza di beni per un valore complessivo di quasi 550 mila euro nei confronti di tre cittadini pachistani residenti a Carpi, indagati, a vario titolo, per reati fiscali e di autoriciclaggio, in quanto formali titolari o amministratore di fatto di due ditte individuali utilizzate per la commissione degli illeciti. Il sequestro è stato disposto nella fase delle indagini preliminari a seguito dell’articolata indagine delegata condotta dalla DIGOS di Modena con la collaborazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi nei confronti di un’associazione per delinquere sotto il nome della sigla nota come ‘AK-47 Carpi’, dedita alla commissione di una pluralità di delitti quali estorsioni, lesioni personali, minacce, autoriciclaggio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, comunamente noto come ‘caporalato’, i cui appartenenti si trovano ora in carcere. La complessa attività investigativa ha avuto origine nell’anno 2021 a seguito della coraggiosa denuncia di un lavoratore che aveva subito minacce, culminate in un’aggressione, e ha consentito di ipotizzare l’esistenza di un’associazione per delinquere, composta da cittadini stranieri di origine pachistana, domiciliati prevalentemente nella zona di Carpi, autori di gravi condotte criminali realizzate in attuazione del programma del gruppo in totale obbedienza alle volontà e agli ordini del promotore, un cittadino pachistano di 30 anni, colpito dal decreto di sequestro. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena hanno eseguito accertamenti patrimoniali, in sinergia con il personale della Questura, con particolare riferimento all’analisi della documentazione bancaria relativa ai rapporti tra le società committenti e le imprese individuali riconducibili al capo dell’organizzazione. Sono state ricostruite movimentazioni di somme di denaro superiori ad un milione e mezzo di euro, relative alle procedure adottate al fine di far pervenire ai lavoratori pagamenti in nero, quantificando compiutamente l’ammontare delle imposte complessivamente evase, in quanto le imprese non presentavano le dichiarazioni ai fini IVA, e delle somme provento dei delitti fiscali e delle attività di ‘caporalato’ che sono state reimpiegate in attività economiche, finanziarie e imprenditoriali.

Maria Silvia Cabri