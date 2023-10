Capossela e le sue canzoni ’urgenti’

A chiudere la Festa del Racconto, stasera alle 21 in Teatro comunale a Carpi, sarà Vinicio Capossela, con la data zero del nuovo tour. ‘Con i tasti che ci abbiamo. Tredici canzoni urgenti in teatro’ è il titolo del concerto ispirato all’ultimo album dell’artista, unico evento a pagamento del programma: canzoni che nascono dalla necessità di confrontarsi con le problematiche più stringenti di un mondo oramai sprofondato sul divano di fronte alla continua spettacolarizzazione della realtà. "I tasti del pianoforte, smontati, sembrano spazzolini da denti per elefanti, o metri di legno da muratore – afferma l’artista –. Privati del loro compito, e del complesso dello strumento per il quale sono costruiti, diventano lunghe dita inarticolate, smaltate in punta, a volte di bianco a volte di nero. Schegge di qualcosa che si è rotto, di un mondo fatto a pezzi come da un congegno che ti è esploso tra le mani. Con i tasti che ci abbiamo, ci siamo fatti infilzare senza che nessuna beatitudine ne sia venuta. Ma sono venute tredici canzoni, fastidiose e urgenti".

La serata vedrà la partecipazione di un’ospite speciale, Mara Redeghieri che ha prestato la sua voce nella canzone dell’album ‘Staffette in bicicletta’.

m.s.c.