Caprari, la scelta dei lavoratori: "Devolviamo il dono natalizio"

I lavoratori di Caprari Spa, nell’assemblea che si è tenuta lo scorso 8 novembre, hanno deciso di comunicare all’azienda una scelta importante che in questi giorni ha trovato concretezza. Hanno deciso di rinunciare al dono natalizio e chiesto all’azienda di utilizzare l’equivalente economico in altro modo.

Rinunciando al regalo natalizio hanno donato 2.000 euro a due associazioni del territorio modenese per sostenerne l’operato: l’Associazione Casa delle Donne contro la violenza Odv. e il Comitato Gli Amici di Martina che sostiene le cure sanitarie di questa ragazza. "Azioni che hanno un grande valore simbolico. Un piccolo grande gesto, una goccia nell’oceano. Ma una grande consapevolezza e un grande cuore – dichiarano Alberto Zanetti (Uilm Uil) e Yawo Galli (Fiom Cgil) – La scelta dei lavoratori Caprari (e non è la prima volta che lo fanno) sia d’esempio quindi ad ognuno di noi, ma soprattutto al Governo che in questi anni ha sistematicamente peggiorato gli interventi sul sociale e sulla sanità".