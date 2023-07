Carabineri, il caso pattuglie "Nessun divieto alle donne"

di Valentina Reggiani

"Non esiste un divieto nella nostra provincia e neppure a livello nazionale". Il comandante provinciale dei carabinieri di Modena, colonnello Antonio Caterino, interviene sulla denuncia del sindacato Unarma, che sottolinea di aver ricevuto numerose segnalazioni riguardo la pianificazione dei turni di servizio del personale femminile. Secondo il sindacato infatti, che ha segnalato il tema nei giorni scorsi al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della difesa e al comando generale dell’Arma dei carabinieri, nella provincia di Modena come in altre sarebbe praticamente impossibile vedere due donne carabiniere effettuare servizi di controllo del territorio senza la presenza di un collega di sesso maschile. Secondo il colonnello tale affermazione non corrisponde assolutamente alla realtà. "Noi ci preoccupiamo, anzi, che il personale femminile abbia le stesse opportunità all’interno e all’esterno delle caserme. E’ vero anche che la pattuglia ‘mista’ è positiva soprattutto quando si ritiene necessario procedere alla perquisizione di una donna, ma il divieto di impiego di due donne in pattuglia non risulta da alcun tipo di indicazione gerarchica o consuetudinaria. Parlo per la nostra provincia dove – ripete Caterino – non esiste né un divieto né una consuetudine. Ad esempio la prossima destinazione dei marescialli donna nell’area montana sarà al vertice: una donna dell’Arma dei carabinieri sarà destinata alla stazione di Fanano e a Concordia il comandante della stazione è una donna. Inoltre – spiega ancora il comandante – nella stazione di Maranello, che ha un numero cospicuo di personale femminile, anche oggi (ieri, ndr) è stata impiegata una pattuglia con due donne di diversa esperienza professionale. Sia la pianificazione che l’organizzazione dei servizi risponde a logiche professionali e operative e sicuramente non di genere; semmai il ‘discrimine’ riguarda la maggiore o minore esperienza del servizio. Le circostanze operative suggeriscono flessibilità dell’impiego", conclude.

Ad intervenire è anche il colonnello Michele Roberti, nuovo capo ufficio stampa del comando generale dei carabinieri: "Confermo quanto riferito dal collega Caterino, ovvero che non vi è alcuna discriminazione riguardo al sesso. Ciò che può fare la ‘differenza’ nel decidere la pattuglia è solo l’esperienza, ovvero si evita di affiancare personale meno esperto con colleghi altrettanto poco esperti. Confermo che possono uscire due donne come due uomini o la pattuglia può essere ‘mista’. Non esiste né come consuetudine né come norma, come al contrario denunciato dal sindacato vige invece la regola del buon senso, ovvero affiancare personale meno esperto con quello più esperto".