“Carabiniera bullizzata”. C’è troppa tensione, comandante sospeso

Modena, 20 maggio 2024 – Una sospensione di due settimane dal servizio come prevede la prassi a tutela in primis del diretto interessato. Arma e tesserino ritirati.

È stata disposta per il comandante di una caserma dei carabinieri della provincia finito al centro di una vicenda di presunto bullismo nei confronti di una sottoposta, una giovane carabiniera in ferma volontaria.

Si tratta della prassi prevista per tutte le forze dell’ordine quando vi sia una situazione di stress particolare, in quanto si ritiene che il militare non sia nelle condizioni adeguate per svolgere il suo incarico.

Una situazione che verrà aggiornata nelle settimane seguenti come prevede appunto il regolamento. L’episodio, avvenuto il 14 maggio, è noto.

L’ufficiale dei carabinieri è stato denunciato dalla sua sottoposta per averle scritto con una penna sul viso, “Visto il capitano”.

Una frase che farebbe riferimento all’avvenuta ispezione nel momento del cambio turno tra le pattuglie in servizio e che significa in pratica “Controllo avvenuto”.

Come di prassi, il comandante ha proceduto a un’ispezione nei confronti dei colleghi di rientro nella caserma ma, nel caso della presunta vittima, invece di firmare l’atto su carta, l’avrebbe fatto sul suo viso, alla presenza di altri carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, uno di loro ha fotografato il viso della ragazza e fatto circolare la foto in una chat interna.

Il comandante diretto della ragazza, informato del fatto, ha provveduto subito ad attivare la scala gerarchica perché venissero presi provvedimenti.

L’Arma, appreso quanto sarebbe accaduto all’interno della caserma, ha subito informato l’autorità giudiziaria e ora sono in corso indagini da parte sia della procura militare che di quella ordinaria.

ll comandante provinciale dei carabinieri di Modena, dopo la denuncia dell’accaduto, ha disposto accertamenti urgenti a seguito dei quali il capitano è stato esonerato dalle proprie funzioni per due settimane. l’Arma inoltre ha già avviato le procedure interne per la valutazione disciplinare del personale coinvolto nella vicenda e il suo trasferimento in altre sedi.

Potrebbe essere ipotizzato il reato di molestie o anche violenza privata, vista la condizione di subalternità della ragazza.

Per quanto riguarda il codice penale militare, invece, il comandante potrebbe rispondere di minaccia o ingiuria a un inferiore.

L’uomo, però, attraverso le dichiarazioni dell’avvocato Luca Camaggi, ha respinto ogni addebito, respingendo le accuse di abuso di autorità o atto di maschilismo e sottolineando il suo impegno nell’Arma contro la violenza alle donne.