Carabiniere Masini, caso archiviato: "Mai avuto dubbi sul suo operato"

“E’ una bellissima notizia che anche tutta la nostra comunità aspettava. Fin da subito ci siamo stretti vicino al papà Gianni, certi del giusto e doveroso operato del luogotenente Masini. Auguriamo a Luciano ed alla sua famiglia di riprendere la doverosa serenità e lo aspettiamo presto, con orgoglio, a Polinago”. E’ la dichiarazione della sindaca Simona Magnani a fronte dell’archiviazione disposta dal gip del tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, nei confronti di Luciano Masini, comandante della stazione dei carabinieri di Villa Verucchio, indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Come noto il militare, nella notte di Capodanno uccise con 12 colpi di pistola Muhammad Sitta, il 23enne egiziano che aveva accoltellato in strada quattro persone senza nessun apparente motivo. Un provvedimento che di fatto conferma quanto ricostruito dalla procura: Masini agì per legittima difesa, in una situazione di pericolo immediato per salvare altre vite. La giudice ha anche precisato come lo spray al peperoncino e il tonfa non fossero strumenti idonei a fronteggiare un uomo armato di coltello e in stato di alterazione, come nel caso di Sitta. Ad intervenire è anche il segretario nazionale Alfonso Montalbano di Usmia Carabinieri, che accoglie con soddisfazione la decisione della gip. “Il valoroso sottufficiale dell’Arma era stato indagato per eccesso colposo di legittima difesa dopo i drammatici fatti della notte di Capodanno, quando si era trovato di fronte a un soggetto armato di coltello che, dopo aver ferito gravemente quattro persone, continuava ad avanzare in evidente stato di alterazione. Secondo la magistratura, Masini ’non aveva alternative’, dovendo impedire ulteriori aggressioni e tutelare la vita altrui e la propria. Determinanti, ai fini dell’archiviazione, le immagini di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire con chiarezza ogni fase dell’intervento, mostrando la lucidità, il coraggio e la determinazione di chi ha agito nell’adempimento del dovere”.