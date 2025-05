Carabiniere morto nello schianto, due indagati

Accertamenti tecnici irripetibili per far luce sulla dinamica del tragico schianto, così come sulle cause del decesso. Si è svolto ieri mattina in procura il conferimento d’incarico al dottor Michele Carpinteri per effettuare l’autopsia sul corpo di Cosimo Friolo, maresciallo capo in forza al Reparto Anticrimine di Bologna, deceduto in un terribile schianto frontale avvenuto sulla Pedemontana, a Spilamberto. Iscritti come atto dovuto sul registro degli indagati, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo gli altri due conducenti, F.V. difeso di fiducia dall’avvocato Luca Sirotti e O.K. difeso di fiducia dall’avvocato Massimo Lazzari. Per gli eredi della persona offesa, gli avvocati Fabrizio Stradiotti e Gianluigi Lebro. Tutti del Foro di Bologna.

Martedì, invece, sarà conferito incarico al perito dottor Dionisio Galiani per l’accertamento della dinamica del sinistro. La dinamica dello schianto fatale, infatti, è in corso di accertamento: nel percorrere la Pedemontana in direzione Bologna Fiolo si sarebbe schiantato prima contro un camion per poi urtare un secondo mezzo. Entrambi i conducenti dei veicoli risultano quindi indagati. Ad esprimere profondo cordoglio per la tragica scomparsa del collega Mimmo Friolo, USMIA Carabinieri. "Lo conoscevamo bene e con lui avevamo condiviso momenti di servizio: era una persona straordinaria, umile, preparatissima e sempre disponibile. Proprio grazie a queste sue doti, era stato una struttura altamente specializzata nelle indagini antimafia e contro il terrorismo. La sua perdita lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi familiari e colleghi, ma anche in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco".

Valentina Reggiani