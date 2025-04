Carabinieri al Morante. Lezioni sull’uso consapevole dei social

Prosegue il progetto ‘Cultura della Legalità’ promosso dall’iatututo superiore Morante. Il percorso voluto dal dirigente scolastico, è partito già lo scorso novembre, con la collaborazione del dirigente scolastico, professore Edoardo Piparo.

Il percorso è rivolto principalmente agli studenti delle classi terze, quarte e quinte, ma non solo. Lunedi mattina, infatti, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, Capitano Michele Ognissanti, ha incontrato una rappresentanza di genitori del plesso scolastico sassolese.

Obiettivo dell’iniziativa sensibilizzare, oltre agli studenti, anche i loro genitori sui temi più sensibili quali quelli legati alla violenza di genere, all’uso consapevole dei social, con riferimento ai reati di realizzazione e diffusione, via social e non solo, di quei contenuti previsti e puniti dal codice penale e più in generale al tanto cui sono, loro malgrado, esposte le giovani generazioni.

Un focus è poi stato dedicato al tema della trap-music e dei rischi connessi all’esibizione in pubblico di repliche di armi e, più in generale e soprattutto alle moltissime insidie che si nascondono dietro modelli di comportamento devianti, ma a volte oggetto di emulazione, che spesso inneggiano al compimento di veri e propri reati.

