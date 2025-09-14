Carabinieri, cambio al vertice . Mura a Treviso, arriva Marmora: "Grande impegno per la sicurezza"

Dopo due anni al comando del reparto operativo dei carabinieri di Modena, il colonnello Giovanni Mura torna nella ‘sua’ Treviso, dove aveva comandato prima di approdare in città il nucleo Investigativo. L’avvicendamento è previsto per domani quando, al posto del colonnello Mura, originario della provincia di Olbia-Tempio, assumerà l’incarico il tenente colonnello Gianluigi Marmora.

A salutare Mura e a dare il benvenuto al tenente colonnello Marmora, ieri, è stato il comandante provinciale Lorenzo Ceccarelli che ha ringraziato Mura per "l’importante lavoro svolto a Modena" e per il "clima sereno e di collaborazione che ha saputo garantire non solo all’interno del reparto ma anche nei rapporti con le istituzioni".

"Il colonnello Giovanni Mura ha svolto una funzione particolare e delicata, che ha assolto con esperienza e professionalità che portava da altri incarichi. Ha nelle corde l’investigazione ma a Modena ha saputo creare un buon clima di serenità nel reparto e, quando c’è armonia – ha sottolineato - le cose vanno nel verso migliore". Mura andrà a ricoprire la posizione di capo ufficio comando a Treviso.

"Ringrazio infanto i rappresentanti della stampa per la massimo rispetto e collaborazione reciproci – ha affermato Mura – Modena è stata una delle mie tante tappe, che iniziano ad essere tante. Una città operosa, accogliente ma con le sue criticità che per quanto mi riguarda sono state riscontrate anche in altre realtà del nord e del centro Italia. Grazie ai modenesi e alle istituzioni: c’è un grande impegno da parte di tutti per la sicurezza. Una bella esperienza, Modena, che porterò nel cuore".

Il tenente Colonnello Marmora, invece, arriva da Palermo: ha lavorato a Roma e nei reparti speciali portando con sa un ‘bagaglio professionale’ di livello. "Questa è una nuova sfida per me, che mi incuriosisce – ha affermato Marmora – ho trascorso quasi 15 anni a Palermo, al nucleo investigativo, mi occupavo di criminalità organizzata. Poi ho fatto altri cinque anni a Roma e questa per me è una nuova realtà che affronto con ottimismo. A Modena ero stato una sola volta di passaggio e ho avuto modo di vederla in questi due giorni, passeggiando un po’ per le vie del centro".

L’incontro di ieri ha offerto anche lo spunto per tracciare un breve bilancio dell’attività dell’arma. Il comandante Ceccarelli ha sottolineato come nell’ultimo periodo siano stati in particolare i parchi i ‘sorvegliati’ speciali e come gli stessi, grazie ai numerosi controlli, siano stati particolarmente frequentati dalla popolazione durante l’estate. "Abbiamo ottenuto risultati non indifferenti grazie ad attività coordinate – ha affermato. Il comandante ha fatto presente come siano stati svolti numerosi controlli ad agosto anche in occasioni di fiere e sagre e come gli accertamenti si siano concentrati anche su affitti e subaffitti. "Ora si va verso inizio della scuola e ciò prevede ulteriori nuovi servizi a ridosso delle scuole per evitare problematiche insorgenti. Si prevede, infatti, nei primi giorni una piccola recrudescenza ma noi saremo presenti davanti alle scuole con i colleghi della polizia locale anche per assicurare un buon inizio agli studenti e un buon ritorno dei Modenesi in città".