Carabinieri, controlli di Ferragosto. Arrestato un ladro, denunciati altri 4

Un’intensa attività ha caratterizzato il Ferragosto dei Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, che hanno intensificato i servizi di controllo e prevezione, dispiegando numerose pattuglie sul territorio con l’obiettivo di garantire sicurezza e prevenzione in un contesto caratterizzato dalla parziale sospensione delle attività produttive e, al contempo, dell’intensificarsi degli spostamenti. I servizi posti in essere dai militari dell’arma si sono concentrati sulla sicurezza stradale, sul contrasto alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti e nell’attività di contrasto ai reati predatori. Per quanto attiene a questi ultimi in manette, giovedi scorso a Sassuolo, è finito un 34enne, sorpreso dopo un furto in abitazione, mentre a Maranello quattro giovani, tra i 18 e 20 anni, sorpresi mentre asportavano i copri cerchi da un’autovettura in sosta, sono stati deferiti per furto aggravato in concorso. Cinque, invece, gli assuntori di stupefacenti finiti nella rete dei controlli: un 19enne a Maranello è stato trovato con una modica quantità di hashish, mentre a Sassuolo sono stati deferiti 2 giovani per spaccio, mentre un terzo è stato segnalato come assuntore un 26enne è stato anche lui segnalato per possesso di hashish con contestuale ritiro della patente. Due, invece, gli automobilisti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza: un 33enne a Sassuolo e un 61enne a Maranello. Le operazioni di questa settimana si inseriscono in più ampio piano di controllo del territorio, che ha visto i Carabinieri della Compagna sassolese controllare, nella prima metà di agosto, oltre 1500 persone a bordo di quasi mille automezzi.

