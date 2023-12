Carabinieri, ecco i rinforzi. Altri 54 militari in servizio per la sicurezza del territorio

Più sicurezza per tutto il territorio provinciale. Sono cinquantaquattro i carabinieri assegnati al comando provinciale di Modena e provenienti dalle scuole allievi di Roma, Iglesias, Taranto, Torino, Reggio Calabria, Campobasso e altri istituti di formazione dell’Arma. I neo-promossi giovani militari sono già operativi nelle quattro Compagnie della provincia, dove sono approdati da alcuni giorni altri militari di ogni ordine e grado. Il personale andrà ad aumentare la capacità funzionale, informativa e operativa dell’Arma, alimentando gli organici delle Stazioni territoriali. Intanto continuano i controlli dei carabinieri nelle attività del territorio.

I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme ai colleghi del comando provinciale hanno effettuato un’attività finalizzata a verifiche del rispetto delle leggi in materia di lavoro.

Due i titolari di altrettanti bar di Carpi e Fiorano denunciati a seguito di gravi inadempienze in materia di salute e sicurezza a tutela dei lavoratori e per le violazioni inerenti l’impiego in maniera irregolare di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno. Le attività sono state sospese e nei confronti dei titolari sono scattate sanzioni amministrative e ammende per 70mila euro. In un bar di Carpi, infatti, i carabinieri hanno sorpreso tre lavoratori in nero. Nel bar di Fiorano, invece, l’unica lavoratrice presente al momento del controllo dei militari era al lavoro pur non avendo alcun contratto (in nero).

Viste poi le gravi inadempienze in materia di salute e sicurezza a tutela dei lavoratori e per le violazioni inerenti l’impiego irregolare di cittadini clandestini, i due datori sono stati denunciati.