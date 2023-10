Carabinieri indagati, la difesa. Filmato chiave fuori dalla caserma: "Taissir era in perfette condizioni"

L’uscita dalla caserma "in perfette condizioni", un battibecco col fratello, la camminata nel sottopassaggio della stazione poi le strade dei due giovani che si dividono. Sarebbero le immagini registrate dalle telecamere sabato notte e ora al vaglio degli inquirenti che indagano sulla morte di Taissir Sakka, il 30enne tunisino il cui corpo (con una ferita alla testa) è stato rinvenuto una settimana fa nel parcheggio del Cinema FilmStudio 7 b, in via dell’Abate. Per la morte del ragazzo risulta iscritto nel registro degli indagati un carabiniere di 47 anni di Ferrara: l’ipotesi di reato è quella di morte come conseguenza di altro reato, lesioni e minacce mentre altri 5 colleghi del carabiniere sono indagati per lesioni nei confronti del fratello della vittima, Mohamed Sakka, ovvero colui che ha presentato la denuncia. In sostanza le immagini dimostrerebbero come il 30enne stesse bene una volta uscito dalla caserma di via Pico della Mirandola, dove era stato portato dai militari dopo essere stato fermato all’esterno del Circolo Arci di Ravarino poichè, ubriaco, aveva discusso con un gruppo di minorenni. Anche l’esame autoptico o, almeno, i primi esiti avrebbero escluso una morte ‘violenta’ ovvero traumi riconducibili ad un’aggressione ma il fratello della vittima, Mohamed, ha denunciato come entrambi siano stati ‘pestati’ dai carabinieri in caserma. Da qui l’indagine. I legali di tre dei sei carabinieri indagati, gli avvocati Cosimo Zaccaria e Roberto Ricco spiegano come i militari, seppur provati, attendano con fiducia l’esito delle indagini della magistratura. "Le videoriprese mostrano chiaramente come, al momento dell’uscita dalla caserma, il povero Taissir sia in perfette condizioni. Né, d’altra parte, abbiamo nulla che ci indichi che abbia avuto un nuovo, successivo contatto con i carabinieri – afferma l’avvocato Roberto Ricco – attendiamo con serenità i risultati degli accertamenti medico legali". Secondo quanto emerso dai filmati di videosorveglianza, i fratelli, dopo aver forse discusso all’esterno della caserma, avrebbero percorso il sottopasso della stazione per poi prendere direzioni diverse. E’ a quel punto che ci si chiede cosa sia accaduto. I carabinieri avrebbero ‘vigilato’ sui due per evitare che commettessero altri ‘gesti molesti’ ma pare che poi li abbiano persi di vista. Al vaglio anche altre telecamere.

Ieri la Procura ha fatto sapere come, all’esito della Tac Total body, dell’ispezione cadaverica esterna e dell’autopsia effettuata venerdì pomeriggio sul corpo della vittima, il medico legale e consulente del pm abbia in via preliminare escluso lesioni di natura traumatica. "Allo stato attuale non è stato possibile identificare la causa del decesso del 30enne – fa sapere la Procura –: sono necessarie ulteriori indagini isto-patologiche e tossicologiche sui prelievi effettuati in corso dell’autopsia. Gli accertamenti espletati – sottolinea il procuratore capo Luca Masini –, non hanno messo in evidenza lesività di natura traumatica di per sé sola in grado di determinare il decesso". Non si esclude, dunque, la morte naturale.